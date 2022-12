Pakistan : les talibans afghans bombardent une ville frontalière, tuant un civil

QUETTA, Pakistan (AP) – Les autorités pakistanaises ont déclaré jeudi qu’une personne avait été tuée et 11 blessées lorsque les forces talibanes afghanes ont tiré au mortier sur des civils près du poste frontière sud-ouest de Chaman, reflétant une tension croissante entre les nations voisines.

Les dernières violences font suite à une série d’incidents et d’attaques meurtriers qui ont tendu les relations entre les dirigeants talibans pakistanais et afghans ces derniers mois. On ne sait pas immédiatement ce qui a précédé les tirs près de Chaman, une route commerciale clé entre les deux parties.

La violence continue de jeudi est survenue quelques jours après que sept civils pakistanais ont été tués dans le bombardement transfrontalier par les forces talibanes. Aucun porte-parole militaire n’était disponible dans l’immédiat pour commenter et il n’y a pas non plus eu de commentaire des talibans afghans.

Akhtar Mohammad, médecin dans un hôpital de Chaman, a déclaré que le personnel y avait reçu 12 blessés à la suite des affrontements. L’un d’eux est décédé plus tard et certains des blessés ont été répertoriés dans un état critique.

Abdul Hameed Zehri, un administrateur du gouvernement de la ville de Chaman dans la province du Balouchistan, a également confirmé les victimes. Les responsables de la sécurité affirment que l’armée pakistanaise a répondu aux tirs afghans, mais n’a pas donné plus de détails.

Les autorités affirment que des mortiers tirés par les forces talibanes afghanes ont également touché un camion près de Chaman. Ils disent avoir accusé les forces talibanes afghanes de cibler intentionnellement la population civile.

Les talibans afghans se sont emparés de la capitale afghane Kaboul l’année dernière. Depuis lors, les pays ont échangé des tirs principalement à cause de différends persistants concernant la construction par le Pakistan d’une clôture le long de la frontière afghane. Les incidents d’attaques de militants contre les forces de sécurité pakistanaises ont également augmenté depuis que le nouveau chef de l’armée du pays, le général Asim Munir, a pris ses fonctions le 29 novembre et a remplacé Qamar Javed Bajwa.

Jeudi, le chef du CENTCOM américain, le général Erik Kurilla, s’est rendu au Pakistan et a rencontré Munir dans la ville de garnison de Rawalpindi, selon un communiqué militaire. Les deux chefs militaires ont discuté d’une série de questions, notamment la stabilité régionale et la coopération en matière de sécurité. Le communiqué indique que Kurilla s’est également rendu dans la ville frontalière de Torkham, au nord-ouest, près de l’Afghanistan.

Plus tôt ce mois-ci, l’ambassade du Pakistan à Kaboul a essuyé des tirs lors d’une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Les responsables pakistanais de l’époque avaient qualifié l’incident d’attaque contre son envoyé là-bas. Islamabad a également déclaré que les dirigeants afghans abritaient des militants qui commettent des attaques meurtrières sur son sol.

