Pakistan : les talibans afghans bombardent une ville frontalière, tuant un civil

QUETTA, Pakistan – Les autorités pakistanaises ont déclaré jeudi qu’une personne avait été tuée et 11 blessées lorsque les forces talibanes afghanes ont tiré au mortier sur des civils près du poste frontière sud-ouest de Chaman, reflétant une tension croissante entre les nations voisines.

Les dernières violences font suite à une série d’incidents et d’attaques meurtriers qui ont tendu les relations entre les dirigeants talibans pakistanais et afghans ces derniers mois. On ne sait pas immédiatement ce qui a précédé les tirs près de Chaman, une route commerciale clé entre les deux parties.