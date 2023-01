Pakistan Le fils du grand Wasim Akram est maintenant un combattant du MMA. Voir les photos

Tahmoor Akram, fils du légendaire quilleur rapide pakistanais Wasim Akram, est devenu un combattant d’arts martiaux mixtes (MMA). L’ancien capitaine pakistanais, Akram, a confirmé les développements à Cricket Pakistan lors d’un événement aux Émirats arabes unis. Le «Sultan of Swing» a également révélé que Tahmoor, qui est un athlète amateur de MMA, a récemment participé à un combat. En répondant à une question, l’homme de 56 ans a déclaré que son fils, Tahmoor, vivait en Amérique pour poursuivre son rêve de devenir un jour un combattant professionnel du MMA.

“Mon fils a vécu en Amérique, il n’y a pas beaucoup de cricket là-bas, de toute façon, j’ai donné à mes enfants le droit de vivre la vie qu’ils veulent. S’il veut être un combattant, alors il doit”, Akram a déclaré à Cricket Pakistan.

L’an dernier, Akram, qui a représenté le Pakistan dans 104 tests, décrochant 414 guichets, avait révélé qu’il était accro à la cocaïne.

Il a dit qu’il avait commencé à consommer de la cocaïne alors qu’il travaillait comme expert à la télévision dans le monde entier.

Notamment, la première épouse d’Akram, Huma, est décédée en 2009 d’une infection fongique rare.

“La culture de la célébrité en Asie du Sud est dévorante, séduisante et corrompante. Vous pouvez aller à 10 soirées par nuit, et certaines le font. Et cela m’a fait des ravages. Le dernier acte altruiste et inconscient d’Huma a été de me guérir de mon problème de drogue. . Ce mode de vie était révolu et je n’ai jamais regardé en arrière”, a déclaré Akram, cité par BBC.co.uk, au Times.

Après la mort de sa première femme, Akram a épousé Shaniera Thompson, originaire d’Australie, le 12 août 2013.