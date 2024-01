Pakistan : Imran Khan condamné à 14 ans de prison pour corruption

ISLAMABAD (AP) — L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan et son épouse ont été condamnés mercredi à 14 ans de prison chacun pour corruption, ont déclaré son avocat et les responsables de la prison : un jour après un autre tribunal spécial a reconnu Khan coupable de divulgation de secrets d’État et l’a condamné à une peine de 10 ans de prison.

La dernière condamnation et condamnation était la troisième de Khan depuis 2022, lorsqu’il a été évincé du pouvoir, et est arrivé avant les élections législatives du 8 février au Pakistan. Les peines seront purgées concurremment.

Khan et son épouse ont été accusés dans la dernière affaire de corruption d’avoir retenu et vendu des cadeaux d’État lorsqu’il était au pouvoir. Au Pakistan, les dirigeants du gouvernement sont autorisés à acheter de tels cadeaux, mais ils ne sont généralement pas revendus. Si tel est le cas, les particuliers doivent déclarer leurs gains comme revenus. L’accusation a déclaré que Khan n’avait pas divulgué correctement ses revenus après avoir vendu les cadeaux qu’il avait reçus de dignitaires et de chefs d’État étrangers.

Le couple a également été condamné à une amende de 787 millions de roupies (2,8 millions de dollars) chacun, et le tribunal a interdit à Khan d’exercer toute fonction publique pendant 10 ans.

Son avocat, Babar Awan, a déclaré que l’ancien Premier ministre avait été reconnu coupable et condamné si précipitamment que le juge n’avait pas attendu l’arrivée de son équipe juridique.

Il a déclaré que les droits humains fondamentaux de Khan avaient été violés et que les derniers revers juridiques seraient contestés devant les tribunaux supérieurs.

“Il semble que le juge était pressé d’annoncer le verdict”, a-t-il déclaré.

Zulfiqar Bukhari, porte-parole en chef du parti Pakistan Tehreek-e-Insaf, ou PTI, de Khan, a également confirmé la condamnation et la peine.

Dans un communiqué, Bukhari a déclaré que la condamnation de Khan était « un autre jour triste dans l’histoire de notre système judiciaire qui est en train d’être démantelé ».

Khan et son épouse, Bushra Bibi, ont été inculpés il y a trois semaines de corruption pour avoir retenu des cadeaux d’État, notamment des bijoux et des montres, du gouvernement saoudien, ont indiqué les autorités. Ils ont plaidé non coupable.

Bibi était absent lorsque le juge a annoncé le verdict, mais s’est ensuite rendu au tribunal pour éviter d’être arrêté. Elle sera remise aux autorités pénitentiaires pour purger sa peine.

Khan a assisté brièvement à l’audience de mercredi, mais a quitté la salle d’audience alors que le juge était sur le point de lire le verdict. Il a déclaré qu’il ne pouvait pas rester là sans son avocat et a demandé au juge d’attendre. Sa demande a été refusée.

Awan, son avocat, a déclaré à l’Associated Press que l’ancien Premier ministre était écarté avant le vote de la semaine prochaine, mais a noté que son parti restait populaire. Les analystes affirment que Khan bénéficie d’une forte audience populaire.

Awan a également déclaré que le procès de Khan avait été mené en violation des lois internationales et nationales.

Gohar Khan, le chef du PTI, a déclaré que de nombreuses personnes pensaient que la carrière politique de Khan était terminée après cette dernière condamnation. “Non, ce n’est pas le cas. Il n’est pas parti et j’appelle nos partisans à voter pour les candidats du PTI afin de garantir que nous gagnions les élections, et c’est la meilleure façon de le venger.

Khan a été évincé du pouvoir lors d’un vote de censure au Parlement en avril 2022. Il purge une peine sur une condamnation pour corruption et a plusieurs autres cas juridiques qui pèse sur lui.

Il reste populaire malgré ses peines de prison et son absence de visibilité depuis août dernier.

Le Pakistan a l’habitude d’arrêter d’anciens Premiers ministres ou de les mettre à l’écart avant les élections s’ils sont considérés comme un défi pour l’establishment de la sécurité. Plus des deux tiers de ses dirigeants civils ont été arrêtés, condamnés ou disqualifiés depuis que le pays a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1947.

En 2018, Nawaz Sharif, triple Premier ministre et rival de Khan, a été entravé par des poursuites judiciaires et des peines de prison. Le parti de Khan a remporté les élections et formé un gouvernement de coalition.

Cette fois-ci, Sharif a une voie claire vers un quatrième mandat après que la Cour suprême l’a acquitté de toutes les accusations et a supprimé une interdiction à vie contre des hommes politiques condamnés au pénal pour avoir participé aux élections.

Muhammad Ali, un analyste politique basé à Islamabad, a déclaré qu’aucun ancien Premier ministre pakistanais n’avait été reconnu coupable et condamné dans trois affaires en six mois. Mais Ali a déclaré que Khan était en partie responsable du fait que son équipe juridique continuait à sauter les audiences du tribunal dans le cadre d’une stratégie visant à retarder le procès.