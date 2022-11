Pakistan FM demande une indemnisation pour les dommages causés par les inondations

Bilawal Bhutto-Zardari a déclaré mercredi à l’Associated Press lors du sommet de l’ONU sur le climat en Égypte que le monde n’était pas équipé pour faire face à des catastrophes météorologiques de cette ampleur et a exhorté les pays à trouver des moyens de résoudre le problème.

Son commentaire intervient alors que le Pakistan court contre la montre pour organiser des tentes, de la nourriture et d’autres fournitures pour les victimes des inondations avant l’hiver dans quelques semaines. Les inondations provoquées par le climat ont tué 1 739 personnes, déplacé des centaines de milliers de personnes et causé environ 40 milliards de dollars de dégâts, selon la Banque mondiale.

“De nombreux mois après les premières inondations et précipitations, de nombreuses zones sont encore sous l’eau”, a déclaré Bhutto-Zardari, ajoutant que l’Organisation mondiale de la santé avait averti que le pays était confronté à une crise sanitaire en raison de maladies d’origine hydrique.

Il a ajouté qu’au lieu de la “charité” ou des “réparations” pour payer les dommages climatiques, les nations devraient envisager “des solutions prêtes à l’emploi que nous pourrions proposer et qui peuvent être gagnant-gagnant pour les pays en développement et les pays en développement”.

L’une d’entre elles consiste à annuler les dettes dues par les pays en développement aux pays riches, permettant aux nations de dépenser cet argent dans des énergies propres et de s’adapter à la détérioration des conditions météorologiques causée par le changement climatique.

Les experts disent que le Pakistan n’est responsable que de 0,4% des émissions historiques mondiales qui sont responsables du changement climatique. Les États-Unis sont responsables de 21,5 %, la Chine de 16,5 % et l’Union européenne de 15 %.

Bhutto-Zardari a déclaré que le Pakistan organiserait une conférence internationale des donateurs au début de l’année prochaine pour demander une aide financière pour démarrer les travaux de réhabilitation et de reconstruction indispensables dans les zones touchées par les inondations, où des milliers de personnes vivent encore dans des tentes et des maisons de fortune.

Les commentaires de Bhutto-Zardari interviennent plus d’un mois après que les Nations Unies ont lancé un appel révisé, demandant cinq fois plus d’aide internationale pour le Pakistan au milieu d’une augmentation des décès dus à des maladies d’origine hydrique et autres. En octobre, l’ONU a porté sa demande à 816 millions de dollars contre 160 millions de dollars, affirmant que des évaluations récentes ont souligné le besoin urgent d’une aide à long terme jusqu’à l’année prochaine.