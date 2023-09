Pakistan : deux explosions dans des mosquées tuent au moins 57 personnes – National

Un attentat suicide et une autre explosion ont ravagé deux mosquées au Pakistan vendredi, tuant au moins 57 personnes et en blessant plus de 60 autres au milieu des événements marquant l’anniversaire du prophète Mahomet, ont indiqué la police et les responsables de la santé.

Aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité de ces explosions, dont l’une a piégé des dizaines de personnes sous les décombres, selon les médias. Ces attaques surviennent dans un contexte de recrudescence des attaques militantes, qui font monter les enjeux pour les forces de sécurité à l’approche des élections générales prévues en janvier.

La première explosion, dans la province du Baloutchistan (sud-ouest), a tué 52 personnes, selon le responsable sanitaire du district, Abdul Rasheed.

« Le kamikaze a explosé près d’un véhicule de police près de la mosquée de Médine où les gens se rassemblaient pour un cortège », a ajouté un haut responsable de la police, Munir Ahmed.





La deuxième explosion, dans le nord-ouest voisin de Khyber Pakhtunkhwa, a tué cinq personnes. Le toit de la mosquée s’est effondré, a rapporté la chaîne de télévision Geo News, piégeant environ 30 à 40 personnes sous les décombres.

Les deux provinces bordent l’Afghanistan et ont subi des attaques ces dernières années de la part de militants islamistes, qui visent à renverser le gouvernement pakistanais et à instaurer leur propre loi islamique stricte.

L’explosion du Baloutchistan est une attaque rare contre des civils, car les militants islamistes ont largement ciblé les forces de sécurité ces dernières années.

Des gens pleurent leur proche, tué dans l’explosion d’une bombe dans un hôpital de Quetta, au Pakistan, le vendredi 29 septembre 2023.

Les images télévisées montraient des centaines de personnes aidant les blessés à monter dans des ambulances à la suite de l’attentat. Au moins 58 personnes ont été blessées, a déclaré Abdul Rasheed, responsable de la santé, ajoutant que le bilan pourrait s’alourdir car de nombreux blessés étaient graves.

Les attaques de militants se sont multipliées depuis 2022, date à laquelle un cessez-le-feu a été rompu entre le gouvernement et le Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), un organisme qui regroupe des groupes islamistes sunnites radicaux.

Le TTP, responsable de certaines des attaques les plus sanglantes au Pakistan depuis sa création en 2007, a nié toute responsabilité dans les explosions de vendredi.

En juillet, plus de 40 personnes ont été tuées dans un attentat suicide à Khyber Pakhtunkhwa lors d’un rassemblement d’un parti politique religieux.

(Reportage de Saleem Ahmed à Quetta, Ariba Shahid à Karachi ; écrit par Shivam Patel ; édité par Miral Fahmy et Clarence Fernandez)