L’explosion a balayé le parking de l’hôtel mercredi. Selon une enquête préliminaire, l’explosion a été causée par une bombe qui a été posée sur une voiture laissée à l’extérieur de l’hôtel de luxe quatre étoiles.

Des images de la scène ont montré des flammes ravageant les restes brûlés de plusieurs véhicules alors que les sirènes retentissaient.

Soufflez dans le parking du Serena Hotel Quetta pendant le mois de la paix et des bénédictions.

Énorme explosion à l'hôtel Serena #Quetta Qu'Allah protège tous

Au moins quatre personnes, dont un policier, ont été tuées par l’explosion, tandis que 12 autres ont été blessées, dont plusieurs ont été transportées à l’hôpital dans un état critique. Les autorités locales ont qualifié cette révélation d’acte de terrorisme, notant que «Ennemis du Pakistan» étaient derrière l’explosion.

Au moment de l’explosion, une délégation du gouvernement chinois séjournait à l’hôtel. L’ambassadeur de Chine au Pakistan Nong Rong était également parmi ses invités, mais il était absent pour une fonction lors de l’explosion, a déclaré le ministre pakistanais de l’Intérieur, Mir Ziaullah Langove. Répondant aux spéculations selon lesquelles le diplomate chinois de haut rang aurait pu être la cible ultime de l’attaque, Langove a noté que l’enquête chercherait à répondre à cette question. Le ministre a déclaré qu’il avait rencontré Nong juste après l’explosion et que le diplomate était « dans les esprits élevés. »

Alors que le gouvernement pakistanais n’a pas réussi à pointer du doigt le coupable de l’explosion, la branche pakistanaise des talibans – Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) – a revendiqué la responsabilité de l’attentat, a rapporté Reuters. TTP a allégué que l’explosion était un attentat suicide, déclenché par un kamikaze à l’intérieur du véhicule.

L'explosion d'un engin piégé a eu lieu dans le parking du Serena Hotel Quetta. Selon certaines informations, 4 personnes sont mortes et 13 blessées. La délégation chinoise, y compris l'ambassadeur chinois et le consul général à Karachi, sont en sécurité et actuellement à Quetta Cantt.

Ces dernières années, le Balouchistan, qui borde l’Iran et l’Afghanistan, a connu une recrudescence des attaques contre les intérêts chinois dans la province riche en ressources. Cinq personnes ont été tuées dans une attaque contre un hôtel cinq étoiles à Gwadar, une ville portuaire sur la côte sud-ouest du Baloutchistan, en mai 2019. L’attaque de la ville, l’un des principaux pôles impliqués dans le corridor économique sino-pakistanais ( CPEC), a été revendiquée par des militants de l’Armée de libération du Baloutchistan. Les séparatistes s’opposent au CPEC, qui fait partie de l’Initiative de la Ceinture et de la Route de Pékin, qui vise à moderniser l’infrastructure du Pakistan et à la relier à la Chine par des routes et des liaisons maritimes.

