Pakistan : 1 soldat tué et 6 séparatistes morts dans un affrontement

QUETTA, Pakistan (AP) – Un soldat a été tué et six insurgés sont morts après une opération nocturne dans la province instable du Balouchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, a annoncé samedi l’armée.

L’armée a déclaré dans un communiqué que lors d’échanges de tirs avec des séparatistes dans la zone de Hoshab du district de Kech, un autre soldat a été blessé.

L’opération a été lancée après que les forces gouvernementales ont reçu des informations selon lesquelles un groupe d’insurgés conduisait des motos de Kech à Mastung. Les insurgés ont ouvert le feu et l’échange qui en a résulté avec l’armée a entraîné la mort de six insurgés et d’un soldat.

Les troupes ont saisi des armes et des munitions transportées par les insurgés morts et une opération de recherche et de déminage était en cours samedi.

Pendant près de deux décennies, le Balouchistan a été le théâtre d’une insurrection de bas niveau de l’Armée de libération du Balouchistan et d’autres groupes séparatistes exigeant l’indépendance du gouvernement central d’Islamabad. Le gouvernement dit qu’il a réprimé l’insurrection, mais la violence dans la province a persisté.

The Associated Press