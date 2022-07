Pakistan : 1 soldat tué et 6 séparatistes morts dans un affrontement

QUETTA, Pakistan – Un soldat a été tué et six insurgés sont morts après une opération nocturne dans la province instable du Balouchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, a annoncé samedi l’armée.

L’opération a été lancée après que les forces gouvernementales ont reçu des informations selon lesquelles un groupe d’insurgés conduisait des motos de Kech à Mastung. Les insurgés ont ouvert le feu et l’échange qui en a résulté avec l’armée a entraîné la mort de six insurgés et d’un soldat.