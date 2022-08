Pakhi de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ou Jasmine d’Udaariyaan – Quel vampire de télévision est le plus vicieux ? Votez maintenant

Les fans d’émissions comme Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin et Udaariyaan se sont tournés vers les réseaux sociaux pour se plaindre des morceaux actuels. Nous avons vu comment Pakhi (Aishwarya Sharma) est devenue avec force la mère porteuse du bébé de Virat (Neil Bhatt) et Sai (Aishwarya Sharma). La maison Chavan est d’accord avec l’arrangement. La manière dont elle est devenue la mère porteuse était également très discutable. Les fans ont même écrit à la Fédération indienne de radiodiffusion pour leur dire de prendre connaissance des choses illégales qui se passent dans l’émission. Les fans agacés se plaignent de ne pas pouvoir profiter de moments heureux entre Sai et Virat dans la série. Cette piste de bébé a été précipitée et comment.

Jasmine (Isha Malviya) est enceinte à Udaariyaan. Ce morceau a énormément agacé les fans. C’est une fausse piste de grossesse. Les fans ont mené une tendance contre les créateurs pour avoir ruiné la relation entre Tejo (Priyanka Chahar Choudhary) et Fateh (Ankit Gupta). Il semble que la fausse couche ait rendu difficile pour Tejo de concevoir un bébé. Dernièrement, les principales dames d’un certain nombre d’émissions de télévision ont eu des problèmes de conception. La mentalité de troupeau des écrivains a été exposée et comment. Les fans n’aiment pas non plus beaucoup le jeu d’Isha Malviya dans la série.

Les producteurs Ravi Dubey et Sargun Mehta ont été bombardés de demandes pour montrer la romance de FatehJo ou commencer leur carrière. Maintenant, dites-nous qui est le vampire le plus ennuyeux et le plus vicieux parmi les Pakhi de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ou Jasmine d’Udaariyaan ? Votez et faites-nous savoir…