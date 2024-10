Pak vs Eng – Ben Duckett – Le Pakistan pourrait « s’effondrer » dans une troisième manche cruciale

Ben Duckett pense que le Pakistan pourrait « s’effondrer » sous la pression lors de sa deuxième manche à Multan, après que l’Angleterre ait terminé la deuxième journée avec 127 points de retard avec quatre guichets restants sur un terrain usé qui a été recyclé du premier test.

Dans chacun de leurs quatre tests en 2024, le Pakistan a frappé en premier puis a implosé dans la troisième manche, enregistrant des scores de 115 contre l’Australie à Sydney, 146 et 172 contre le Bangladesh à Rawalpindi et, plus récemment, 220 contre l’Angleterre lors des manches de la semaine dernière. défaite à Multan. Sur un terrain usant, Duckett pense qu’ils pourraient être confrontés à des problèmes similaires.

« Nous avons frappé jusqu’au bout », a déclaré Duckett à Sky Sports. « Je pense qu’il va être très important que nous cherchions à marquer des points. Nous savons que sur ce terrain, ce ne sera pas un match nul et nous n’allons certainement pas jouer pour un match nul. Les points vont être ainsi, donc vital… Cette première heure, si nous pouvons essayer de nous rapprocher le plus possible, nous savons qu’ils peuvent s’effondrer.

« La pression est en quelque sorte passée sur eux. Nous menons à 0 dans la série. Nous avons remporté la dernière série à 3-0. Je sais qu’ils vont se battre tout au long de ce match et essayer de réussir. aussi dur qu’ils peuvent pour nous. Mais nous croyons toujours que nous sommes dans le match… Si nous jouons bien et si nous pouvons essayer de maintenir la course autour de 200 ou moins, nous croirons que nous serons dans le match. «

Duckett, qui a obtenu 114 dans la réponse de l’Angleterre au total de 366 du Pakistan, a déclaré que le terrain offrait davantage aux filateurs lors de la séance du soir après une journée d’utilisation. « Je pense que plus le terrain est utilisé tout au long de la journée, il s’effrite et « va » un peu plus, donc j’espère que le matin, ça ne va pas autant », a-t-il déclaré. Je ne vois pas ce pitch rester le même ou ne pas changer beaucoup.

« Je pense que la situation va continuer à empirer, et je pense que la beauté d’avoir quelques sertisseuses réside dans ce rebond – et je pense que Carsey [Brydon Carse] et Potts [Matthew Potts] ont vraiment été incroyables tout au long de ces premières manches. Nous allons les utiliser à nouveau en deuxième manche. Si la balle est à terre et qu’une balle rebondit, nous avons également ces options. »

Sajid Khan, qui a remporté 4 sur 86, a déclaré que les fileuses pakistanaises avaient appris à varier leur rythme au cours de la deuxième journée après avoir joué trop rapidement au début. « Il y a une zone légèrement plus large à l’extérieur du [right-hander’s] sur une souche qui produisait des virages, et à un rythme particulier », a déclaré Sajid. « Nous jouions un peu trop vite.