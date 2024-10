Pak vs Eng, 3e test – Jamie Smith évite la chute libre de l’Angleterre lors du dernier spectacle de classe

Un ordre intermédiaire anglais avec près de 25 000 tests à eux deux n’en a réussi que 25 à Rawalpindi. Il a fallu un peu plus d’une séance à l’espiègle Sajid Khan, moustachu, pour écarter les quatre Ollie Pope, Joe Root, Harry Brook et Ben Stokes : il a célébré chacun en se frappant la cuisse et en montrant le ciel, et a bientôt eu la recrue anglaise n°1. 7 en ligne de mire.

Les séries à domicile contre les Antilles et le Sri Lanka sont une introduction au test de cricket aussi douce que pour un joueur anglais, mais Jamie Smith était maintenant dans le grand bain. À 118 pour 6 sur un terrain spécialement conçu pour convenir aux fileuses pakistanaises, l’Angleterre risquait réellement de gaspiller l’énorme avantage qu’elle avait acquis lorsque la pièce tombait pile le premier matin.

Au lieu de cela, Smith a choisi son moment pour lancer un superbe retrait de Sajid, démontrant sa capacité à passer sans effort à travers les vitesses qui lui avaient d’abord valu sa convocation. Il s’est défendu résolument contre Noman Ali, le fileur du bras gauche qui l’a écarté deux fois lors du deuxième test, mais a lancé Sajid pour cinq quatre et quatre six dans un assaut qui a confirmé sa rare combinaison de talent et de tempérament.

L’Angleterre avait l’air effrayée par le terrain lors de son effondrement d’ordre intermédiaire, avec un virage serré dès le début et plusieurs ballons tirant à travers le bas. Ils ont tenté en vain de se sortir du pétrin et il a fallu la tête calme de Smith pour reconnaître que la nature lente du virage récompensait le jeu droit, surtout au début de ses manches.

« Quand Ben Duckett dit qu’il est difficile de balayer, alors c’est probablement presque impossible », a déclaré Smith. « J’ai pris cela en compte et j’ai définitivement essayé de le présenter le plus possible – même si cela peut être un bon tir de pointage ici. Il s’agissait simplement d’être un peu plus sélectif. »

Il a réalisé neuf points sur ses 32 premiers ballons, construisant lentement un partenariat avec son coéquipier de Surrey, Gus Atkinson, avant de sentir sa chance de mettre Sajid sous pression. Deux fois de suite, il a sauté sur le terrain et l’a traîné au milieu du guichet : d’abord sur le sol, puis en dégageant la corde malgré une tentative athlétique de Saim Ayub de parer le ballon pour le remettre en jeu.

C’était l’occasion pour Smith. « J’avais l’impression qu’il avait un peu changé ses plans et qu’il avait commencé à aller un peu plus loin », a-t-il déclaré. « C’était assez pareil avec lui d’un côté et le spinner du bras gauche de l’autre. Nous avons pensé : ‘Comment pouvons-nous essayer de changer l’élan du jeu, et peut-être dicter un peu les termes en entrant dans le back-end ?’ des manches ?' »

Les balayages de Smith et les ramassages sur les côtés des jambes lui ont valu des regards noirs occasionnels de la part du Sajid animé, mais ont finalement forcé Shan Masood à faire un changement de bowling. Pour la première fois depuis qu’ils ont accumulé 823 lors du premier test, les frappeurs anglais prenaient le dessus : lorsque le septième guichet dépassait 100, ils avaient catégoriquement repris l’ascendant.

Atkinson est tombé peu de temps après, et Smith a encore augmenté la mise, utilisant ses pieds et lançant le legpin de Zahid Mahmood pour deux six consécutifs en l’espace de trois balles. Il a dû se traîner après avoir raté un balayage droit dans les airs pour tomber pour 89, mais ses manches avaient changé non seulement la journée, mais potentiellement la série.

C’est le scénario que l’Angleterre avait en tête lorsqu’elle a choisi Smith aux dépens de Ben Foakes, qui avait marqué avec un taux de frappe inférieur à 40 en Inde. « Nous pensons qu’il peut absorber la pression… mais son défi est d’apporter cette autre facette de son jeu », a déclaré Rob Key, directeur général de l’Angleterre. « Nous voulons quelqu’un qui peut avoir ces deux formes de frappeur, et nous pensons que Jamie Smith peut le faire. »

Key admire Smith depuis qu’il l’a vu jouer une manche décisive à Galle il y a 18 mois, frappant huit six sur ses 126 balles sur 82 pour les Lions d’Angleterre. Il avait montré sa capacité d’adaptation au cours de ses huit premiers tests, marquant trois demi-siècles et cent, mais les circonstances en ont fait sa plus belle manche à ce jour.

Jamie Smith frappe lors de ses six manches de 89•Getty Images

Malgré tout ce que Smith a fait pendant l’été à domicile de l’Angleterre, jouer à l’étranger est une tout autre affaire. Il ne s’agit pas seulement de faire face à de nouvelles conditions, mais aussi à l’intensité de l’environnement : Ben Stokes a décrit cette tournée comme le « Jour de la marmotte », le système de sécurité de niveau présidentiel anglais les confinant dans leurs hôtels en dehors des entraînements et des matchs.

Smith n’a jamais mis les pieds au Pakistan auparavant et sa première expérience de gardien de guichet à l’étranger lors d’un match test a posé autant de questions sur son endurance que sur ses compétences. Lors de la première manche du Pakistan à Multan, il s’est étranglé à la jambe au quatrième over, puis a raté sa seule autre chance – un dépassement de Joe Root – quelque 143 overs plus tard sous un soleil de plomb.

Le deuxième test était encore plus difficile : « Vous n’obtiendrez pas un ensemble de conditions plus difficiles pour garder le guichet », a déclaré Brendon McCullum, un homme qui le saurait. Se tenant aussi près des souches qu’il l’avait été depuis le niveau des moins de 11 ans, selon ses estimations, Smith a laissé tomber une occasion coûteuse lorsque Salman Agha était sur 4. Il a ensuite réussi à en faire 63, ce qui a mis le match hors de portée de l’Angleterre.

Mais Smith a impressionné l’Angleterre par sa mentalité tout au long de sa première participation dans leur équipe : l’entraîneur adjoint Paul Collingwood dit qu’il « ne semble jamais changer d’attitude, quoi qu’il arrive ». À 24 ans, c’est un trait impressionnant – Smith pense l’avoir développé en jouant avec des coéquipiers plus âgés lorsqu’il a été promu au début du système de groupes d’âge de Surrey.

Il est en passe de devenir l’homme de crise de l’Angleterre. « Ces situations ne me dérangent pas : il n’y a pas grand chose à perdre et il semble que tout soit à gagner », a-t-il déclaré. « Je veux être quelqu’un qui le fait dans toutes les conditions – pas seulement à la maison – et contre les effets et les coutures, donc venir ici et réaliser cette performance est très agréable. »

Smith sera nommé dans l’équipe anglaise pour une tournée en Nouvelle-Zélande à la fin de cette série, mais sera indisponible pour au moins un test – et potentiellement les trois – en raison d’un congé de paternité, son partenaire l’attendant à la mi-décembre. Il n’a pas encore pris de « décision ferme » sur le nombre de matchs qu’il manquera – mais sur la base de ces preuves, il manquera clairement à l’Angleterre.