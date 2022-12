Pak, une femme de 24 ans qui a épousé un chauffeur de bus de 50 ans

En amour, l’âge n’est qu’un chiffre. Nous avons souvent entendu de tels propos. Un couple semble avoir pris ces mots au pied de la lettre. Un chauffeur de bus de 50 ans a défié tous les pronostics et est tombé amoureux d’une passagère de 24 ans. Au cours de son voyage quotidien de Channu à Lahore dans l’État du Pendjab au Pakistan, une femme nommée Shehzadi et un chauffeur de bus nommé Sadiq sont tombés amoureux l’un de l’autre. Sadiq n’aurait jamais avoué son amour, mais Shehzadi l’a fait en premier. C’est alors qu’il a rendu la pareille, et les deux se sont mariés. Leur histoire d’amour n’est rien de moins qu’un film.

Le YouTuber pakistanais Syed Basit Ali a interviewé le couple. Shehzadi a révélé lors de l’interview que les chansons rétro l’ont fait tomber amoureuse de Sadiq. Elle a révélé qu’elle aimait son style, sa façon de parler et sa façon de conduire le bus. Shehzadi avait l’habitude de prendre le bus tous les jours, de Channu à Lahore et son arrêt était le dernier. Sadiq avait l’habitude de jouer des chansons rétro pendant tout le voyage, tous les jours. Cela a fait tomber Shehzadi éperdument amoureux de son mari Sadiq.

Shehzadi a révélé que le plus grand défi de leur histoire d’amour était la confession de l’amour qu’ils avaient l’un pour l’autre. Mais un jour, elle a rassemblé son courage et a avoué son amour à Sadiq. Le chauffeur du bus lui a alors rendu la pareille. Shehzadi a dit à Sadiq que l’amour n’a pas d’âge.

L’histoire d’amour du couple est devenue virale sur Internet et ils sont devenus assez célèbres au Pakistan. Leur interview avec Syed Basit Ali a été visionnée plus de 13 lakh fois sur la plateforme de partage de vidéos, et les gens ont soutenu leur histoire d’amour dans la section des commentaires. Beaucoup ont félicité le couple et l’ont qualifié de “véritable amour”.

