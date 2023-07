Pak Star, une fois loué par Akram, prend sa retraite pour des raisons religieuses : rapport

Ayesha Naseem, une joueuse de cricket pakistanaise de 18 ans, aurait annoncé sa retraite du jeu pour des raisons religieuses. Ayesha a jusqu’à présent joué quatre ODI et 30 T20I. Elle est une frappeuse de premier ordre, qui a marqué 369 points en T20I avec une moyenne de 18,45. Dans les ODI, elle a un total de 33 courses. Lors de la Coupe du monde féminine T20 2023, Ayesha a marqué un 43* de 25 balles pour le Pakistan contre l’Inde. Selon un rapport en Cricket PakistanAyesha a déjà informé le Pakistan Cricket Board (PCB) de sa décision.

Elle a attiré l’attention de tous en juin 2021, lorsqu’elle a marqué un 45* de 33 balles contre les Antilles. Puis en mai, la même année, elle a égalé ce score contre le Sri Lanka dans un T20I à Karachi, atteignant cette fois le score en seulement 31 balles.

En janvier 2023, elle a joué un coup rapide contre l’Australie. Elle a marqué 24 points sur seulement 20 balles, dont trois six et un quatre. L’ancien capitaine pakistanais, Wasim Akram, l’a félicitée en disant qu’elle était un « talent sérieux ».

Voilà un sérieux talent. https://t.co/P5HS9XkkTS – Wasim Akram (@wasimakramlive) 25 janvier 2023

Pendant ce temps, le calendrier de la Coupe d’Asie 2023 a été officiellement annoncé mercredi et l’Inde est prête à affronter le Pakistan lors de son match du groupe A à Kandy au Sri Lanka le 2 septembre. Cependant, ce n’est peut-être pas la seule fois où les deux équipes se retrouvent face à face dans la compétition. Les deux meilleures équipes des deux groupes passeront à l’étape Super Fours où toutes les équipes s’affronteront une fois. Selon le communiqué partagé par le président de l’Asian Cricket Council (ACC), Jay Shah, le Pakistan sera A1 et l’Inde sera A2, quelle que soit leur position dans les phases de groupes. En conséquence, si les deux équipes peuvent se qualifier dans le groupe A, elles s’affronteront lors de l’étape Super Fours le 10 septembre à Colombo. Les deux meilleures équipes de l’étape Super Fours se qualifieront pour la finale du tournoi et si l’Inde et le Pakistan peuvent réserver leur place pour l’affrontement au sommet, ils se rencontreront pour la troisième fois de la compétition le 17 septembre. Le match aura lieu au stade Premadasa de Colombo. Le tournoi ODI à six équipes, qui est un précurseur de la Coupe du monde ICC, débutera le 30 août à Multan, où le pays hôte, le Pakistan, affrontera le Népal.