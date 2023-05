Pajaree Anannarukarn bat Ayaka Furue pour remporter le match-play LPGA Bank of Hope | Nouvelles du golf

Pajaree Anannarukarn a scellé sa victoire avec un birdie au 17e trou

Pajaree Anannarukarn de Thaïlande a battu Ayaka Furue du Japon 3 & 1 en finale pour remporter le titre Bank of Hope LPGA Match-Play dimanche à Las Vegas.

Anannarukarn, qui aura 24 ans mardi, a remporté sa deuxième victoire en LPGA et est devenue la cinquième joueuse thaïlandaise avec plusieurs titres en tournée, rejoignant Ariya Jutanugarn (12), Atthaya Thitikul (2), Moriya Jutanugarn (2) et Jasmine Suwannapura (2) .

Anannarukarn a joué 34 trous au Shadow Creek Country Club dimanche et 116 trous au total pour remporter la victoire. Elle était la seule joueuse qui avait besoin de gagner un bris d’égalité en séries éliminatoires pour se qualifier pour la phase du tournoi à la ronde.

Elle a égalé Karis Davidson d’Australie à 2-1-0 dans son groupe et a battu Davidson lors de leur premier trou en séries éliminatoires vendredi.

Plus tôt dimanche, Anannarukarn a battu Linn Grant de Suède 3&1 en demi-finale tandis que Furue a battu l’Irlandaise Leona Maguire 2&1.

Dans la finale, Furue a pris une avance d’avance quand Anannarukarn a bogeyé le deuxième trou, mais Anannarukarn a paré le troisième trou par-quatre tandis que Furue a bogeyé pour égaliser le match.

Les golfeurs ont échangé les cinquième et sixième trous avant qu’Aannarukarn ne reprenne les devants avec un birdie au septième par cinq.

Elle a défendu la tête, réduisant de moitié les quatre trous suivants avec Furue, avant de faire un autre birdie au 12e par-quatre et de progresser de deux.

Cela s’est avéré crucial, car Furue a riposté et a remporté le 13e trou avec un birdie. Cependant, Anannarukarn a réussi un birdie au n ° 14 pour aller de l’avant 2 à nouveau, et menant deux avec deux trous à jouer, son birdie au 17e par trois a scellé l’affaire.

« J’ai juste, vous savez, essayé tous les moyens possibles juste pour améliorer mon jeu et continuer à croire, et j’ai de la chance d’avoir tout le monde autour de moi qui m’a aidé et soutenu tout au long du chemin depuis le premier jour », a déclaré Anannarukarn.

« Donc, je suis vraiment reconnaissant pour cela.

« Le vent s’est certainement beaucoup levé et je pense que j’ai utilisé tous mes birdies et ma concentration [in the semi-final]alors j’essaie vraiment de me concentrer sur moi-même.

« J’ai raté quelques putts et j’ai même sauté du bunker. Je veux dire, c’est le golf et j’ai vraiment essayé, donc je suis content d’avoir pu jouer assez décemment. »