Rien n’est étranger27:51“Paix totale”: un nouveau plan pour mettre fin à la guerre contre la drogue en Colombie

Pendant des décennies, la Colombie a été en proie à de violents conflits impliquant des groupes armés et des cartels de la drogue. Malgré de nombreuses tentatives pour endiguer le problème, notamment un accord de paix historique avec le plus grand groupe rebelle du pays en 2016, la production de cocaïne continue de proliférer en Colombie. Aujourd’hui, le président Gustavo Petro met en œuvre un nouveau plan de “paix totale” pour faire face au problème de la drogue. Il dit que la guerre contre la drogue a été un échec et souhaite une approche politique en matière de drogue qui se concentre sur les droits de l’homme et non sur la justice pénale. Cette semaine, le gouvernement a entamé des pourparlers avec un large éventail de groupes rebelles dans le but de parvenir à un cessez-le-feu multilatéral. Mais ce nouveau plan fonctionnera-t-il ? C’est la question à laquelle nous cherchons à répondre cette semaine sur Nothing is Foreign. Nous examinerons également le bilan humain dévastateur de la guerre contre la drogue en Colombie jusqu’à présent, et pourquoi c’est un problème qui a des implications bien au-delà de ses frontières. Avec : David Restrepo, directeur de recherche au Centre d’études sur la sécurité et les drogues de l’Université des Andes à Bogota