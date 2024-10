PAIX POUR TOUS : une exposition mondiale de photos

Dans la matinée du vendredi 13 septembre, les photographes de Magnum Olivia Arthur, Cristina de Middel et Lindokuhle Sobekwa se sont réunies au Coal Drops Yard de King’s Cross, Londres, pour le lancement d’une exposition photo mondiale en partenariat avec UNIQLO. Dans le centre animé de Londres, une série de panneaux présentant le travail des trois photographes conduit chaque visiteur depuis la gare de King’s Cross, en passant par Pancras Square, et directement jusqu’à la porte du nouveau magasin UNIQLO du centre commercial Coal Drops Yard.

Au cours des 12 derniers mois, Arthur, De Middel et Sobekwa se sont rendus dans trois endroits pour mettre en valeur le travail des ONG soutenues par l’initiative PEACE FOR ALL d’UNIQLO : Arthur en Roumanie avec Save the Children, De Middel au Vietnam avec Plan International et Sobekwa en Éthiopie. avec le HCR. À travers des ateliers créatifs en collaboration avec chaque communauté, le projet photographique cherche à amplifier leurs voix et leurs histoires.

L’initiative collaborative culmine cet automne avec le lancement de trois nouveaux T-shirts PEACE FOR ALL dans les magasins UNIQLO et en ligne, dont tous les bénéfices seront reversés aux trois organisations internationales qui viennent en aide aux personnes touchées par la pauvreté, la discrimination, la violence, les conflits et les catastrophes naturelles. Et pour amplifier davantage les voix des trois communautés, l’exposition mondiale de photos, présentant un total de 63 images, se déroulera dans plus de 10 villes du monde au cours des prochains mois, dont Londres, New York, Tokyo, Rome et Berlin.

Pour célébrer le lancement de l’exposition mondiale de photos, nous discutons avec la directrice photographique et conservatrice Holly Hay de la façon dont elle a réuni les trois projets.