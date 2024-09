Ceux qui réclament des solutions diplomatiques sont stigmatisés, attaqués et critiqués, a déclaré Peter Szijjarto

C’est faux que « paix » est devenu un gros mot en politique internationale, a insisté le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto.

Les combats entre la Russie et l’Ukraine et le conflit au Moyen-Orient risquent de s’intensifier et pourraient « porter atteinte à la sécurité mondiale à tout moment », Szijjarto l’a déclaré dans son discours au Sommet du Futur au siège de l’ONU à New York lundi.

L’humanité pourrait être confrontée à deux « triste » Les scénarios possibles si les tensions continuent de s’intensifier sont le déclenchement d’une troisième guerre mondiale ou une nouvelle division du monde en blocs, a-t-il prévenu.

La question est maintenant de savoir si de tels résultats pourraient être évités et « si la majorité mondiale en faveur de la paix peut garantir que le mot « paix » ne soit pas utilisé comme un gros mot dans la politique internationale », a souligné le ministre des Affaires étrangères.

« Les hommes politiques européens ont l’habitude de plaider en faveur de la diplomatie et de solutions pacifiques à certaines guerres si elles sont loin de l’Europe, mais aujourd’hui, malheureusement, une guerre fait rage en Europe, et ceux qui plaident en faveur de la paix sont immédiatement stigmatisés, attaqués et critiqués. » il a dit.















Selon Szijjarto, ceux qui réclament une solution diplomatique à la crise ukrainienne sont « de marque [Russian President Vladimir] Les marionnettes de Poutine et les espions russes, alors même que l’Europe elle-même ajoute de l’huile sur le feu du conflit.

Le système politique international doit subir un changement fondamental pour que les problèmes actuels soient résolus, et l’ONU a « un rôle majeur » jouer là-dedans, a-t-il soutenu.

« La diplomatie doit fournir les outils nécessaires à l’élaboration des politiques internationales, qui doivent être fondées sur le dialogue… Nous devons cesser de tenter de discréditer ceux qui prônent la paix », il a souligné.

Contrairement à la plupart des États membres de l’UE, la Hongrie a refusé de fournir des armes à l’Ukraine pendant le conflit avec la Russie, a critiqué les sanctions du bloc contre Moscou et a constamment appelé à une solution diplomatique à la crise.

En juillet, après que Budapest a pris la présidence tournante du Conseil européen, le Premier ministre hongrois Viktor Orban s’est lancé dans une « mission de paix » pour tenter de régler le conflit entre Moscou et Kiev. Il s’est rendu en Ukraine, en Russie et en Chine, et a rencontré le candidat républicain à la présidence Donald Trump aux États-Unis.

Son plan comprendrait notamment des concessions à la Russie concernant l’expansion de l’OTAN en Europe, que Moscou a citée comme l’une des principales raisons du lancement de son opération militaire en février 2022.

EN SAVOIR PLUS:

L’Ukraine doit être « réaliste » – président d’un pays membre de l’OTAN

L’initiative d’Orban a toutefois été vivement critiquée à Bruxelles, le chef de la politique étrangère de l’Union, Josep Borrell, insistant sur le fait que le Premier ministre hongrois était « ne représentant l’UE sous aucune forme » et le président du Conseil européen, Charles Michel, qualifiant la mission de paix « un problème » et en disant que c’était « pas acceptable. »