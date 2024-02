Paires de polices préférées des designers – PRINT Magazine

Rechercher la paire de types parfaite peut être un défi amusant, mais cela peut rapidement se transformer en un vortex de perte de temps. La sélection des polices de caractères est un processus subjectif, un peu comme la datation. Les polices peuvent aller ensemble « sur papier », mais dans la pratique, elles peuvent ne pas être tout à fait adaptées les unes aux autres, c’est-à-dire que le timing est décalé (ne convient pas aux polices). ce projet), ou il y a une légère bizarrerie dont l’incompatibilité n’est apparente que lorsqu’ils sont assis en face de vous au dîner.

Comme l’amour, vous savez quand vous trouvez la bonne association de polices.

Monotype a récemment lancé un Outil d’association de polices IA pour aider les concepteurs à rationaliser ce processus. Concernant l’assistance aux designers basée sur l’IA, nous aimons le potentiel de cet outil pour accélérer le processus de sélection et nous exposer à des possibilités en dehors de nos cadres de référence personnels. En savoir plus sur l’outil.

Les associations de polices sont extrêmement précieuses ; ils offrent variété, fonctionnalité et ton de voix, suscitant une nouvelle marque ou insufflant la vie à une ancienne. Monotype, à l’occasion de la sortie de l’outil d’association de polices IA

Même si la Saint-Valentin est notre fête la moins préférée, nous pouvons tous soutenir de fantastiques duos de polices. Nous avons donc interrogé plusieurs designers sur leurs paires de caractères préférées. Leurs réponses sont ci-dessous.

Giuseppe Salerno & Paco González @ Resistenza

Giuseppe Salerne : Toscane turquoise et Mina Chic

Mina Chic et Turquoise Toscan conçu et publié par Resistenza. Image © Giuseppe Salerne

« Cette association est parfaite pour son contraste captivant. [Mina Chic] introduit un sentiment de personnalité et de chaleur avec son charme manuscrit, tandis que le roman [Turquoise Tuscan] confère structure et lisibilité grâce à ses formes de lettres classiques et aux empattements toscans. Cette combinaison crée une chorégraphie intemporelle, parfaite pour évoquer une essence romantique classique. Ensemble, ils établissent un équilibre harmonieux entre tradition et modernité, créant une symphonie visuelle qui laisse une impression durable. Quelle délicieuse fusion !

Un conseil de Giuseppe : « Plongez dans les fonctionnalités d’OpenType pour découvrir un large éventail de lettres et d’orbes alternatifs, vous permettant ainsi de créer une composition unique adaptée à votre vision créative. »

Paco González : Norman et Nautica

Norman et Nautica conçus et publiés par Resistenza. Image © Paco González

“normandune police serif condensée, et Nautique, une police de script classique avec une touche romantique, offre une délicieuse fusion de styles. Les deux polices disposent d’une large gamme de lettres et d’origans alternatifs, permettant une personnalisation facile via OpenType. Nautica injecte de la personnalité et de la fantaisie, tandis que Norman fournit une base solide de structure et de clarté combinée à un sens du style élégant. Cette association inattendue crée une belle synergie qui allie harmonieusement modernité et élégance intemporelle, ce qui la rend exceptionnellement polyvalente pour diverses applications. Ensemble, Norman et Nautica forment un duo parfait, un duo harmonieux qui fait de chaque regard une expérience inoubliable.

Résistance est une fonderie de caractères composée de Giuseppe Salerno, un calligraphe de formation qui a acquis ses compétences en graphisme à Turin, en Italie, et de Paco González, un designer autodidacte d’origine espagnole et originaire de Valence. Travaillant principalement à la main, une qualité audacieuse et humaniste transparaît dans leur conception graphique, mettant l’accent sur un lien avec les lieux et les personnes qui utilisent un produit ou un service particulier.

Marie Boulanger, chef d’équipe de conception chez Monotype

Juana et CooperBT

Juana, conçue par Eli Hernández et publiée par Latinotype.

Cooper BT, conçu par Oswald Bruce Cooper et publié par Bitstream.

« L’amour signifie quelque chose de différent pour tout le monde, mais je vais m’en tenir à ma définition et à mon expérience actuelles de l’amour romantique. Vous avez besoin d’un mélange de friction et de compatibilité pour obtenir de bons résultats, et je suppose que cela s’applique également aux choix de types ! C’est ennuyeux quand les choses sont trop fluides. Vous pouvez concevoir et créer la paire hypothétique parfaite, mais vous avez parfois besoin d’un peu de bizarrerie pour que cela fonctionne. Pensez aux meilleurs couples que vous connaissez ! Ma propre paire de polices parfaite pour les designs sur le thème de l’amour serait quelque chose comme Juanaun empattement net et raffiné, avec Cooper BT. Tout le monde connaît le Cooper Black, mais il est magnifique dans deux poids plus légers.

Bien que cette association soit plus instinctive que basée sur un algorithme, j’aime l’effet produit par l’utilisation de lettres nettes et douces à proximité. L’amour n’est jamais ennuyeux et les choses changent toujours.

La designer typographique franco-britannique Marie Boulanger dirige l’équipe de conception de Monotypecréant des actifs visuels convaincants et des campagnes axées sur le design qui stimulent la conversation culturelle autour de la linguistique et de la conception typographique.

Joana Correia @ Nova Type

Citronnelle et Brandon Grotesque

Lemongrass (en haut), conçue par Joana Correia et publiée par Nova Type Foundry ; Brandon Grotesque (en bas), conçu par Hannes von Döhren et publié par HVD Fonts. Image ©Joana Correia

« Comme paire parfaite, j’ai choisi ma police Lemongrass parce que j’adore les polices de script et ce fut une histoire d’amour lors de sa conception. Il se montre doux mais aussi vibrant et énergique. Je l’ai associé à Brandon Grotesque en raison de leur contraste et de leur aspect complémentaire. Brandon Grotesque a été l’un de mes premiers amours en typographie. J’adore les coins arrondis et le design old school. Je pense que cela se marie très bien avec la citronnelle et apporte de l’équilibre tout en gardant un aspect doux. Citronnelle fait partie de la bibliothèque Nova Type Foundry et Brandon Grotesque des polices HVD que j’admire et qui m’ont inspiré à devenir créateur de caractères.

Pour moi, le langage de l’amour est humour et ludique. Je pense qu’il est important en Amour de garder l’humour et l’espièglerie dans la relation pour la faire durer avec compassion et bienveillance. Ces deux polices signifient gentillesse et ouverture à vivre la vie. Ces deux polices de caractères se connectent à ce que j’aime faire vivre dans mes créations, la bienveillance, le regard chaleureux et l’ouverture. Ils montrent aussi un peu qui je suis.

J’aime l’aspect old school et décoratif des polices qui rappellent les années 90, quand j’étais adolescent et que je découvrais ce qu’est l’amour.

Joana Correia est une créatrice de caractères primée à plusieurs reprises, conférencière et fondatrice de Type Novaune fonderie de polices indépendante spécialisée dans les polices originales et qui insuffle de l’émotion aux contenus.

John Roshnell @ Type de houle

Matinée Idole et Paradise Point

Matinee Idol (poids régulier) provient de Comicraft Fonts et Paradise Point (Tall Light) provient de Swell Type. Image © John Roshnell

“Idole de la matinée est peut-être une police de script de grande classe, mais elle est prête à se déchausser et à passer un bon moment. Pointe du Paradis est ludique et sans prétention, mais aussi robuste et fiable : c’est une police qui peut vous emmener dans un week-end surprise avec tous les détails réglés.

Ces polices ont toutes deux été dessinées avec un seul trait de stylo arrondi, ce qui les rend superbes ensemble. Et par coïncidence, les deux ont été inspirés par des lettres que j’ai trouvées sur des affiches de films : Matinee Idol des années 40 et Paradise Point des années 60. C’est une rencontre mignonne ou quoi ?

S’appuyant sur des décennies d’expérience en tant que concepteur de polices pour bandes dessinées, jeux vidéo, émissions de télévision et films, John Roshell’s Type de houle s’inspire des signes et des paysages du monde réel de la Californie.

Testez le nouvel outil d’association de polices de Monotype ici.