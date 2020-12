Si vous êtes un collectionneur d’objets vintage rares, cette nouvelle pourrait vous intéresser. La paire vintage « Moon Shoe » de Nike est en vente à 150 000 $.

Le prix indique sa valeur historique et intangible qui vient du fait qu’il est fait à la main et a été conçu par le co-fondateur de Nike et entraîneur de piste de l’Université de l’Oregon, Bill Bowerman. Entreprise de vente aux enchères basée à Londres Sotheby’s a mis en vente la chaussure de course emblématique sur son site Web. La paire de chaussures tire son nom car elle ressemblait à l’impression que le motif gaufré laissé dans la saleté et aux célèbres traces laissées sur la lune par les astronautes de la NASA en 1969.

Parmi beaucoup de choses qui rendent cette sale paire de chaussures de lune assez chères, c’est qu’elle a été fabriquée à la main par l’un des premiers employés de Nike, Geoff Hollister et a fait ses grands débuts aux essais olympiques de 1972. La chaussure a une tige en nylon blanc, qui est maintenant blanc cassé et marron en raison de toute l’utilisation et du temps qu’elle a enduré. La chaussure porte le logo Nike noir emblématique cousu à la main avec une ligne de pêche. Les semelles noires ont été fabriquées en versant du caoutchouc fondu dans une machine à gaufres. L’idée a été inventée par Bowerman qui a d’abord été inspiré pour créer le motif de semelle gaufré innovant sur les premières chaussures de course de Nike en utilisant le gaufrier de sa femme. Un autre signe de sa touche humaine est les marques de cisaillement de la coupe à la main qui sont visibles autour du périmètre extérieur de la semelle en caoutchouc.

Dans sa description, Sotheby’s mentionne comment la conception finale du motif de traction sur les semelles a créé une meilleure adhérence et un meilleur amorti que la plupart des chaussures de course de l’époque. L’idée de la semelle gaufrée était une innovation révolutionnaire dans les années 70 et a renforcé l’image de la marque. Sotheby’s a également clairement mentionné que la pièce est une vente finale et ne peut pas être retournée.

Il n’y a que quelques pièces de chaussures de lune de Nike qui ont été créées et l’année dernière, une paire de chaussures de lune a été vendue à 4,37,500 $. Selon un rapport par CNN, la paire a été achetée par un collectionneur nommé Miles Nadal qui souhaitait les exposer dans son musée privé, Dare to Dream Automobile Museum à Toronto. L’artefact emblématique faisait partie de la vente aux enchères en ligne Sotheby’s « Stadium Goods: the Ultimate Sneaker Collection » l’année dernière. La société de vente aux enchères avait fixé le prix de départ de la chaussure lunaire à 80 000 $. Cependant, son prix de vente final a également cassé l’estimation de pré-vente de 160 000 $, ajoute le rapport.