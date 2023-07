Paire de lunettes : ces montures colorées à clipser vous permettent de changer de look

Deux paires de lunettes Pair et cinq montures supérieures. Jessica Rendall/Crumpe

S’il y a un avantage à avoir besoin de lunettes, c’est que vous avez un accessoire automatique pour exprimer votre style. Mais pour ceux dont le look individualisé change avec les saisons ou avec une nouvelle tenue, vous pensez peut-être que votre seule option est de garder quelques paires différentes à portée de main pour changer de tenue.

Avec Paire de lunettes, cependant, vous pouvez économiser de l’argent en investissant dans une seule monture et en ajoutant des touches de couleur et de design avec des attaches magnétiques qui s’enclenchent et se fixent à la partie « lunettes » de vos lunettes. Celles-ci sont appelées « cadres supérieurs » et la société vend ces personnalisations pour 25 à 30 dollars la pièce.

Les verres de prescription coûtent 60 $ pour les verres unifocaux. Les cadres supérieurs et les toits solaires commencent à 25 $ chacun.

Les casser sur les lunettes de Pair ressemble à ceci.

Pair Eyewear donne le même type d’ambiance que de choisir la couleur de vos bretelles, de choisir qui peut dédicacer votre plâtre rose fluo après vous être cassé le bras ou d’avoir quelques sacs à main entre lesquels basculer, en fonction de votre tenue. Il existe une variété de designs et de couleurs disponibles pour les cadres supérieurs, allant des couleurs unies et des designs simples aux collections spéciales, y compris les designs Frida Kahlo, un thème Harry Potter et des personnages de bandes dessinées DC.

Avec toute la nouveauté qui le distingue des sociétés concurrentes de lunettes de vue en ligne, nous avons décidé de le tester. Voici ce que nous avons trouvé.

Comment commander chez Pair

Pour profiter des meilleurs cadres de Pair, vous devrez acheter une paire de cadres de base. Ce sont 60 $ pour les ordonnances de la plupart des gens. La mise à niveau vers un type d’objectif spécialisé entraînera des frais supplémentaires. (Par exemple, 59 $ de plus pour des verres premium plus fins.)

Semblable à d’autres sociétés de lunettes en ligne, vous pouvez utiliser votre carte HSA ou FSA pour acheter des lunettes, ou vous pouvez soumettre un reçu à votre compagnie d’assurance après l’achat afin d’être remboursé le coût.

Les montures supérieures se fixent aux lunettes de Pair via de petits aimants dans les coins supérieurs des montures. Il pourrait y avoir environ 1 % de composition de nickel dans le revêtement des aimants, et la société dit de prendre note si vous avez une sensibilité au nickel.

Pair fabrique des lunettes stylées pour hommes, femmes et enfants. Il n’y a pas autant de variété dans les montures de base que d’autres sociétés, comme GlassesUSA.com ou Eyeglasses.com, par exemple, mais j’ai trouvé un style que j’aime. Pour cet avis, j’ai testé le Wanda de couleur claire et le Ella en écaille (noir et marron). Parce que ma prescription pour la myopie est plus forte, mes lunettes incluent l’option de verres premium à coût supplémentaire, qui est recommandée et parfois nécessaire pour les prescriptions plus élevées. Il maintient les verres plus fins et possède également des propriétés antireflet et anti-rayures.

Lorsque vous passerez à la caisse, vous serez invité à télécharger une photo de votre ordonnance de votre ophtalmologiste ou à cocher une case pour que l’entreprise appelle votre médecin pour obtenir l’ordonnance. Lors de la sélection de votre monture de base, vous aurez également la possibilité d’ajouter immédiatement toutes les montures supérieures que vous souhaitez acheter, mais vous pouvez toujours revenir en arrière et les commander après avoir vos lunettes.

Vous devriez recevoir un e-mail de Pair quelques jours après avoir passé votre commande vous invitant à mesurez la distance entre vos pupilles (écart pupillaire). Il est préférable d’utiliser un outil comme celui de Pair (c’était vraiment facile à utiliser et rapide) plutôt que de deviner en se basant sur des moyennes, car le nombre que vous entrez affectera la façon dont la prescription atteint vos lunettes et donc la qualité de votre vue.

Pair a une garantie de retour gratuit de 30 jours, donc si vous les essayez et ne les aimez pas, vous pouvez les retourner pour un remboursement. Il n’y a pas de service d’essai par la poste – les lunettes que vous commandez vous seront envoyées avec une ordonnance.

Chaque paire de lunettes que vous commandez sera livrée avec un étui à lunettes, un chiffon pour nettoyer les lentilles et une boîte séparée pour vos montures supérieures.

Comment fonctionnent-ils comme des lunettes

La question la plus importante à laquelle je dois répondre, en tant que personne qui a besoin de lunettes pour voir à plus d’un pied de son visage, est la suivante : ces lunettes m’aident-elles à voir ?

J’étais reconnaissant de constater que les deux paires de lunettes m’aidaient à voir, et la prescription semblait frapper plus précisément que les autres paires de lunettes que j’ai possédées, ce que j’ai trouvé être un énorme plus. J’ai aussi aimé la façon dont ces lunettes restaient mieux sur mon nez que la plupart des paires que je possède (à égalité avec la paire de lunettes de sport à monture métallique et à plaquettes nasales que j’ai maintenant du bureau de mon ophtalmologiste), mais cela peut être complètement par hasard et ce qui se passe pour profiter à la forme de mon visage/oreilles/nez peut ne pas faire la même chose pour une autre personne.

Les cadres supérieurs restent allumés (sauf si vous les faites tomber vous-même)

Les cadres supérieurs sont super faciles à mettre. Soulevez-les simplement jusqu’à votre visage, alignez-les avec les montures et elles se mettront en place. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas fixer les montures supérieures à d’autres lunettes achetées en dehors de Pair est que les montures Pair sont livrées avec deux petits aimants dans le coin supérieur de chaque monture. Ils sont faits de plastique moulé par injection et sont super légers.

Vous pouvez convertir vos paires de lunettes en lunettes de soleil lorsque vous achetez des « hauts solaires » auprès de la société. C'est une fonctionnalité vraiment intéressante si vous portez des lunettes au soleil et que vous ne voulez pas teinter vos lunettes. Je n'ai testé qu'un pare-soleil réfléchissant et réfléchissant. Je n'ai pas remarqué de réduction significative de la fatigue oculaire causée par le plissement des yeux au soleil, mais c'est une fonctionnalité assez cool pour acheter un pare-soleil à revêtement foncé ou marron pour 30 $ à fixer sur ces lunettes. Le strabisme au soleil et l'incapacité de mettre des lunettes de soleil sont l'une des raisons pour lesquelles je préfère porter des lentilles de contact en été.

Lorsque je portais les cadres supérieurs dans la maison et pendant que je travaillais, ils restaient en place. Ils sont également restés attachés pendant mon jogging d’environ un mile et mon entraînement au sol à faible impact, jusqu’à ce que j’essaie de brosser les cheveux de mon visage et que les cadres supérieurs volent à travers la pièce. En général, faire mes agitations régulières ou toucher mon visage subconscient était la seule chose qui faisait tomber les montures supérieures, donc si vous avez l’habitude d’ajuster vos lunettes ou de toucher votre visage, il peut y avoir une courte courbe d’apprentissage pour ne pas le faire. une fois que vous commencez à attacher les cadres supérieurs.

Pair propose également des « sun tops », si vous souhaitez ajouter un peu de protection UV à vos lunettes. J’ai un haut de soleil en « sirène arc-en-ciel », qui est réfléchissant. Je pensais qu’ils étaient mignons, mais je n’ai pas vraiment profité de la réduction de la fatigue oculaire due au soleil en les portant à l’extérieur. Je n’ai pas essayé les pare-soleil plus foncés, cependant, et l’idée d’une conversion aussi facile des lunettes aux lunettes de soleil est suffisamment séduisante pour que je commande probablement un autre pare-soleil juste pour l’essayer à nouveau.

Une remarque importante : Si vous commandez des cadres supérieurs ou des toits solaires, assurez-vous de filtrer votre recherche en appuyant sur le bouton « sélectionner la forme du cadre » dans le coin supérieur gauche après avoir accédé à la page des cadres supérieurs. Par exemple, mon cadre supérieur préféré que j’ai essayé, « le Fridas » du Collection Frida Kahlodoit être sélectionné pour le cadre de base droit.

Les montures supérieures ne couvrent que le « haut » des lunettes

Les cadres supérieurs étaient mignons. J’ai choisi un couple basé sur la variété de style, mais en regardant toutes leurs options, je choisirais des cadres qui correspondent mieux à la base de mon cadre. Comme son nom l’indique, les montures supérieures ne vont que sur le « haut » des lunettes, pas les tiges qui vont derrière vos oreilles et sur vos tempes. Donc, si vous aimez les choses assorties, vous devez choisir avec soin. Par exemple, le haut aqua que j’ai essayé était une touche de couleur amusante, mais il se heurtait au cadre de base que j’avais, donc je ne les userais pas. Mais encore une fois – c’est complètement individuel.

Comment Pair se compare et qui devrait acheter

En ce qui concerne les lunettes simples, j’aime vraiment la paire de Wandas telle quelle, et je les commanderais à nouveau dans une autre couleur de monture de base simplement parce qu’elles s’adaptent à mon visage et que les lentilles font le travail pour moi, en termes de qualité. Le prix de ces lunettes est comparable à ce que je paierais en utilisant une assurance chez mon ophtalmologiste, de toute façon.

Si vous préférez les lunettes à monture métallique ou si vous préférez acheter des marques renommées ou des montures de créateurs, vous ne trouverez probablement pas ce que vous cherchez avec Pair. La sélection de montures de base de l’entreprise est simple et aucune des lunettes n’est cerclée.

Quant à savoir si les 25 $ à 30 $ supplémentaires par cadre supérieur valent la peine d’être achetés, c’est aussi individuel que les cadres supérieurs eux-mêmes. En tant que personne qui n’aime déjà pas la sensation des lunettes et qui s’en tient à les porter principalement la nuit, je n’ai pas aimé la « chose » supplémentaire sur mon visage, et je ne suis apparemment pas assez amusant pour voir la valeur d’en ajouter plus couleur ou pizazz à mon look. Mais je peux absolument voir le tirage au sort si vous aimez changer souvent de style, en particulier pour des événements spéciaux, comme un mariage, ou si vous prenez des photos avec vos lunettes. L’achat d’une monture supérieure à 25 $ ou 30 $ devrait vous faire économiser du temps et de l’argent, par rapport à l’achat d’une paire de lunettes supplémentaire à avoir sous la main. Encore une fois, assurez-vous simplement de filtrer en fonction de vos lunettes lors de la commande de vos hauts afin de ne pas finir par commander un haut dépareillé. Prenez également le temps de parcourir un peu les nombreuses options de montures supérieures afin de trouver un design ou un thème qui correspond à l’ensemble de vos lunettes.

Je pense aussi qu’une partie de la magie de Pair réside dans leurs offres pour les enfants, offrant à ceux qui ont besoin de lunettes une option passionnante pour tester ce qu’ils aiment en termes de style, ou pour se livrer à une obsession Marvel, par exemple.

En ce qui concerne la concurrence avec d’autres sociétés de lunettes de prescription en ligne, les prix de Pair semblent se situer quelque part au milieu du peloton (un peu moins cher que Warby Parker, par exemple, mais plus cher que certains des choix sur GlassesUSA.com). Le site Web de l’entreprise est également assez facile à naviguer et le processus de commande est assez simple. Côté créativité, Pair gagne haut la main. Parfois, c’est juste agréable de faire bouger les choses.