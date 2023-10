PaintJet met des robots au travail dans la construction où la main d’œuvre est restreinte

Avec seulement 20 employés et une flotte de robots télécommandés, une startup appelée PaintJet a réussi à couvrir plus de 1,5 million de pieds carrés d’extérieurs de bâtiments et de navires en moins de trois ans.

La startup, basée à Hendersonville, Tennessee, est le fruit de l’idée originale du PDG Nick Hegeman et des co-fondateurs Steve Wasilowski et Sonia Chacko. Ils ont lancé l’entreprise après qu’Hegeman se soit inspiré de sa première incursion dans la propriété d’entreprise : diriger une franchise CertaPro Painters dans le grand Nashville.

Hegeman a déclaré à CNBC : « Avec la peinture, la pénurie de main-d’œuvre vous frappe en plein visage. Ce n’était pas tellement un défi de vendre et de réserver des œuvres, mais c’était toujours un défi de faire le travail. À un moment donné, nous peignions un Un entrepôt de 150 000 pieds carrés et j’ai dû lâcher une équipe – ce n’est pas idéal, mais cela arrive. Ensuite, ma femme et moi-même avons peint un immense entrepôt juste pour respecter le délai d’un client.

Avant même que la douleur causée par l’effort ne s’estompe, Hegeman, ingénieur en mécanique de formation, a commencé à imaginer des systèmes capables de répondre aux demandes d’un marché en pleine croissance pour les services de peinture, alors que l’offre de main-d’œuvre restait limitée.

Plutôt que de concevoir un robot humanoïde complexe pour peindre comme une personne, ou une sorte de robot mural autonome, PaintJet s’est concentré sur une ingénierie pragmatique. L’équipe a étudié des équipements déjà éprouvés et largement utilisés pour des tâches généralement difficiles pour le personnel, comme peindre l’extérieur des entrepôts et des centres de données.

La solution finale de l’entreprise a été de construire des robots modulaires attachés à un ascenseur, ou « élévateur », comme ceux couramment utilisés pour hisser les ouvriers du bâtiment afin qu’ils travaillent en hauteur sur de grands bâtiments.

Le système PaintJet est fixé sur la nacelle de l’ascenseur en tant qu’« effecteur final » et comprend des caméras qui balayent la surface d’un bâtiment, une boîte de 50 pieds carrés à la fois. Une fois la zone balayée, les jets du pulvérisateur glissent dessus, peignant boîte par boîte jusqu’à ce que le travail soit terminé. Les opérateurs PaintJet au sol utilisent une télécommande pour faire fonctionner à la fois l’élévateur et les effecteurs terminaux.

Au lieu de vendre ou de louer ses robots aux équipes de construction, la startup propose un service de bout en bout et garde le contrôle de l’ensemble du processus de peinture. PaintJet peut utiliser n’importe quelle peinture disponible dans le commerce dans ses machines, mais fabrique et vend également sa propre gamme de peintures.

L’un des objectifs de la startup est d’aider les clients à utiliser le moins de peinture possible pour accomplir leur travail, explique Hegeman. « La peinture peut coûter cher quand on en utilise une grande quantité, et beaucoup de peintures contiennent des produits chimiques toxiques auxquels personne ne veut toucher », a déclaré le PDG. L’application précise de l’entreprise permet d’utiliser environ 25 % de peinture en moins par rapport à une application traditionnelle, a-t-il déclaré.

Les peintures extérieures contiennent généralement des composés volatils qui permettent à la peinture de glisser plus facilement sur une surface, d’y adhérer même par mauvais temps et d’empêcher la rouille, la corrosion ou la croissance de champignons et d’algues. Les grands navires, que PaintJet peut également couvrir, doivent inclure des agents antisalissure qui empêchent également les mollusques de se fixer au fond du bateau. « L’état de douceur du fond du bateau est vraiment important : si cela commence à devenir difficile, vous pouvez perdre 40 % de votre économie de carburant sur un navire », a déclaré Hegeman.

En plus d’aider les navires à garantir leur efficacité énergétique, les bâtiments commerciaux, tels que les entrepôts et les centres de données, peuvent utiliser de la peinture aux propriétés isolantes pour économiser sur les coûts de chauffage et de climatisation. PaintJet affirme que ses clients peuvent réaliser des économies de 9 % sur les coûts énergétiques liés au CVC après avoir repeint.

De nouvelles peintures pourraient rendre ces économies encore plus importantes. SRI International, par exemple, a développé ce qu’il appelle un «Peinture auto-refroidissante« , qui peut refroidir la température de n’importe quelle surface d’environ 18 degrés (ou 10 degrés Celsius) en dessous de la température de l’air ambiant.

Alors que les premiers clients de PaintJet comprenaient des entreprises de construction et des promoteurs immobiliers, la startup vise à se développer rapidement dans le secteur de la peinture extérieure, qu’elle considère comme une industrie d’un quart de billion de dollars. Cela signifie construire et déployer davantage de robots peintres, et doubler ou tripler les effectifs au cours de la prochaine année, explique Hegeman.

PaintJet, qui est constituée sous le nom de Foreman Technologies, a levé des subventions auprès de 757 Accelerate en Virginie et des fonds de capital-risque de démarrage auprès de Metaprop à New York, Dynamo Ventures à Chattanooga et Pathbreaker, un fonds de capital-risque de San Francisco axé sur la robotique.

Le fondateur et associé directeur de Pathbreaker, Ryan Gembala, affirme que PaintJet pourrait potentiellement bénéficier d’un certain nombre de projets de loi et de programmes axés sur le climat et les infrastructures aux États-Unis. Mais il a investi dans PaintJet bien avant des initiatives telles que l’Inflation Reduction Act.

« C’était simplement la force fondamentale de l’entreprise », a déclaré l’investisseur. « PaintJet exploite ce marché de la peinture de plus de 200 milliards de dollars. Et la peinture est partout ! Mais de la façon dont cela se fait aujourd’hui : il s’agit d’une entreprise de services où les employés partent. C’est tout simplement une industrie très difficile à maintenir en termes de personnel. Cette entreprise a une nouvelle approche technologique difficile à reproduire et qui dépasse déjà les attentes des clients. »

Hegeman a déclaré que l’entreprise développe également des capacités pour gérer davantage de tâches de construction et de maintenance avec la robotique, notamment le lavage sous pression, le calfeutrage et le ponçage.

