Pailles, tasses à café et autres sont interdits alors que l’interdiction européenne des plastiques à usage unique entre en vigueur

La vente de récipients pour boissons et aliments en polystyrène a également été interdite dans le cadre de la directive du bloc sur les plastiques à usage unique de 2019, entrée en vigueur le 3 juillet.

Tous les types de sacs en plastique oxo-dégradables ont également été interdits, bien qu’ils soient commercialisés comme des articles biodégradables. Bruxelles affirme que les microplastiques dans lesquels ils se dissolvent restent trop longtemps dans l’environnement.

Les plastiques à usage unique (SUP) doivent être remplacés par leurs homologues fabriqués à partir de cellulose, de bambou et d’autres matériaux biodégradables.

Outre les engins de pêche, les SUP, qui sont principalement fabriqués à partir de produits chimiques à base de combustibles fossiles, représentent 70 % de tous les déchets marins dans l’UE. Et les données du bloc indiquent que 85% des plages européennes ont désormais 20 déchets ou plus pour 100 mètres de côte.

Une foule d’autres articles en plastique à usage unique ont également été soumis à des restrictions en vertu de la directive de l’UE. Les producteurs de sacs en plastique, bouteilles, emballages, filtres à tabac, lingettes humides et autres produits en plastique à usage unique devraient payer pour le nettoyage nécessité par ces produits et les campagnes de sensibilisation sur les dommages qu’ils causent à l’environnement.

L’Agence européenne pour l’environnement (AEE) a précédemment mis en garde contre le danger posé par les plastiques à usage médical, car les masques faciaux et les gants sont devenus une nécessité quotidienne pendant la pandémie de Covid-19 en cours. Mais l’interdiction actuelle du SUP n’affecte pas ces types de produits.

De nouvelles restrictions sur les plastiques à usage unique seront introduites dans l’UE dans les années à venir, alors que le bloc progresse vers son objectif d’économie circulaire, dans lequel tous les plastiques jetables sont réutilisables ou recyclables d’ici 2030.

