Paige Turley rompt le silence en retournant à Love Island après sa séparation avec Finn – alors que le spectacle ramène Kady McDermott

PAIGE Turley a révélé SI elle reviendrait à la villa Love Island quelques semaines seulement après sa séparation de Finn Tapp.

La jeune femme de 25 ans, qui a sorti son nouveau single Lonely Tonight plus tôt dans la journée, a mis fin à sa relation avec le footballeur de 23 ans en avril.

Paige Turley a révélé si elle reviendrait à Love Island après être devenue célibataire

Paige a participé à Love Island en 2020

Aujourd’hui, il a été révélé que la star de Love Island 2015, Kady McDermott, 27 ans, retournait dans la villa, un an après que la légende de 2018, Adam Collard, ait fait un retour épique dans la série.

Maintenant Paige – qui a remporté la série d’hiver de Love Island aux côtés de son ex Finn il y a trois ans – est désormais célibataire… pourrait-elle suivre leurs traces ?

S’adressant exclusivement à The Sun, Paige a déclaré: « Non. Savez-vous quoi, je n’y retournerais que si c’était à nouveau mon casting je pense !

« Ce serait de grandes vacances, mais je ne pense pas que je pourrais revenir en arrière uniquement pour les défis…

« Ce défi alimentaire m’a fait peur ! Je ne pense pas que je pourrais faire n’importe quel type de défi alimentaire.

Paige et Finn ont choqué les fans lorsqu’ils ont annoncé leur séparation en avril après trois ans.

Bien qu’ils ne soient pas ensemble, l’ancien couple s’est quitté en bons termes et s’appréciera toujours.

Paige a déclaré: «Nous sommes toujours de bons amis, nous sommes toujours en contact. C’est difficile quand vous venez au monde ensemble.

« Vous n’allez jamais vraiment rompre avec ça.

« Nous allons toujours nous soutenir les uns les autres, donc c’est bien, donc nous nous allons toujours dans cet aspect. »

Cependant, Paige a avoué que cela a parfois été difficile.

« C’était étrange, évidemment Finn et moi étions ensemble depuis trois ans et un peu et vivions ensemble », nous a dit Paige.

« On était collés à la hanche donc il y a des jours où c’est bon et mauvais, juste essayer de se réadapter.

« Je suis de retour en Ecosse près de ma famille et de mes amis et ils ont beaucoup aidé. »

Une chose qui peut occuper son esprit est sa carrière de chanteuse florissante.

Avant que Paige n’apparaisse sur Love Island, elle est apparue sur Britain’s Got Talent alors qu’elle n’avait que 14 ans en 2012.

Son dernier morceau, Lonely Tonight ft. LEØN TARØ, est né après avoir participé à un camp d’écriture l’année dernière – et elle a fini par écrire la chanson dans un studio de fortune.

Parlant de la collaboration, Paige a déclaré: « Très très rapidement, nous avons cliqué et nous avons fini par créer Lonely Tonight.

« Il n’y a jamais vraiment eu de ‘c’est ce que je vais écrire’.

« Je suis juste arrivé, peut-être inconsciemment.

« Ensuite, au début de l’été, c’était comme » sortons ce morceau!

« C’est arrivé très vite. Nous avons écrit la chanson en environ deux heures, enregistré les voix et tout dans un studio de fortune qui était en fait une chambre !

Lorsqu’on lui a demandé ce qui avait inspiré le sens de la chanson, Paige a expliqué : « Je ne sais pas vraiment. Je me souviens juste d’avoir arrêté la production et je commençais à marmonner des trucs…

« Ensuite, les mots se sont en quelque sorte mis en place ! Cela n’arrive généralement pas. Peut-être qu’inconsciemment, je pensais à des trucs, mais je ne suis pas vraiment entré et je n’ai pas pensé ‘bon… c’est ce sur quoi j’écris’ et c’est ce que ça veut dire.

« C’est vraiment tombé en place, ce qui est étrange car souvent, cela ne se produit pas! »

Paige a expliqué que c’était différent de ses autres chansons, mais que c’était juste comme c’est une piste de danse.

La star a laissé entendre que plus tard dans l’année, les fans pourraient avoir droit à certaines de ses autres musiques.

Le nouveau single de Paige, Lonely Tonight est maintenant disponible.

Le single de Paige Lonely Tonight est sorti aujourd'hui

La star est devenue célèbre dans Britain's Got Talent en 2012