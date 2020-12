Les champions 2020 de Love Island sont toujours aussi forts, près d’un an après avoir remporté l’émission ITV2.

Paige Turley et Finn Tapp ont depuis consolidé leur renommée et ont emménagé ensemble, s’assoyant pour le deuxième lockdown dans l’appartement de Manchester qu’ils ont acheté ensemble au cours de l’été.

Mais malgré leur nouvelle renommée et leur succès professionnel, le couple adoré n’éclabousse pas de cadeaux extravagants cette année – optant plutôt pour économiser pour les vacances.

Discutant avec Heat, le beau Finn a déclaré: « Nous voulons vraiment nous réveiller ensemble dans notre propre appartement. Je pense que nous allons peut-être aller en Ecosse pour voir la famille de Paige le jour de Noël et le lendemain de Noël, puis voir mon famille après ça.







« Mais évidemment dépendant des restrictions. Nous ne savons jamais ce que cela va être dans les prochaines semaines, mais c’est le plan. »

Il a ajouté: « Nous n’allons probablement pas faire de cadeaux comme dans des objets ou des choses. Je pense que nous voulons emprunter la voie de mettre ce que nous dépenserions [on presents] peut-être en vacances pour faire quelques souvenirs de plus, plutôt que d’avoir simplement des choses matérielles pour Noël.

«Je pense que les anniversaires sont un peu différents, mais avec Noël, je lui donnerai quelque chose et elle me remettra quelque chose, alors nous nous sommes juste dit, ‘pourquoi ne pas le mettre en vacances et c’est tout. ‘ »







La rumeur dit que Finn était sur le point de poser la question plus tôt cette année.

Et bien qu’il adorerait se mettre à genoux devant Paige, il a admis qu’il n’avait pas fait de «planification solide».

« Je ferai tout mon possible le moment venu, » partagea Finn.







Paige et Finn ont triomphé dans la série de janvier, juste devant Siannise Fudge et Luke Trotman, qui sont également forts et sont enchaînés.

Et s’ouvrant sur les projets de mariage, Paige a déclaré au Mirror: « Nous avons en fait, à Manchester, nous avons vu une mariée et un marié.

« Je pense que c’est tellement beau parce que tu le fais pour être marié à quelqu’un. J’ai toujours rêvé du grand mariage. Je veux toute ma famille là-bas … »