Paige Turley de Love Island révèle la vraie raison pour laquelle elle s’est séparée de son chéri Finn

La star de LOVE Island, Paige Turley, a finalement rompu son silence après s’être séparée de Finn Tapp, le chéri de la villa.

Le couple, qui s’est rencontré lors de la série d’hiver de l’émission de rencontres ITV2 en 2020, s’est séparé en avril.

Rex

Rex

Paige, 25 ans, a rejoint sa meilleure amie Shaughna Phillips sur Love Island’s Aftersun hier soir, où elle a parlé de sa séparation pour la première fois.

L’animatrice Maya Jama lui a demandé : « Paige, malheureusement, Finn et toi avez rompu récemment, pouvons-nous demander ce qui s’est passé ? Est-ce un secret ?

La fille écossaise a répondu : « Non non, nous sommes toujours de bons amis, je pense que nous nous sommes éloignés.

«Nous avons enfermé ensemble, toute lutte à laquelle nous aurions pu faire face, nous étions confrontés.

« C’était dur, mais nous sommes toujours de bons amis. »

Maya a ajouté: « Regardez-vous maintenant? », Ce à quoi Paige a confirmé qu’elle était heureusement célibataire et qu’elle faisait une pause dans la scène des rencontres.

Elle a dit : « Oh non, pas avant un moment.

« Mais s’il [Paige] était de retour alors il y aurait des problèmes – nous n’avons pas une situation de bombe d’Adam Collard.

Maya a ajouté: « Donc, il est interdit d’être une bombe », et Paige, nouvellement célibataire, a répondu: « Ouais … ouais. »

Le Sun a révélé en exclusivité en avril que la chanteuse Paige avait déjà quitté l’appartement qu’elle partageait avec l’ancien footballeur Finley à Manchester et est retournée dans sa ville natale en Écosse.

Une source à l’époque nous a dit : « Paige et Finn ont eu une très bonne course, mais ils sont encore super jeunes et ont décidé que ce n’était pas pour toujours à la fin.

« Paige passe du temps en Ecosse pendant qu’elle réfléchit à ce qu’elle veut faire ensuite. »

En mai dernier, Paige a nié qu’ils s’étaient séparés après être allés à l’hôpital pour une chirurgie mineure.

Paige a partagé une photo de son lit d’hôpital samedi et a déclaré: « Ayez quelques messages demandant si tout va bien car nous avons été un peu silencieux sur les réseaux sociaux cette semaine.

« Juste une petite mise à jour. J’ai dû subir une chirurgie mineure. Donc je suis actuellement au repos pendant que Finn joue à l’infirmière, bénis-le.

Après avoir remporté le spectacle en 2020, le couple a emménagé ensemble et le verrouillage a frappé.

Un an après avoir remporté l’émission, Finn a déclaré vouloir passer le reste de sa vie avec Paige.

Il nous a dit : « Paige est deffo celle, je vais deffo être celle qui posera la question. »

« J’ai un plan, je ne mets pas d’échéancier dessus, c’est quand le moment est venu.

«Mais dans les deux prochaines années environ.

« Paige et moi avons toujours parlé d’un mariage à l’étranger, nous pourrions faire deux mariages, un mariage intermédiaire proche avec la famille, puis une grande fête ici avec tout le monde. »

Getty