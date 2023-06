Paige Turley de Love Island montre à l’ex Finn Tapp ce qu’il manque alors qu’elle pose en robe transparente

PAIGE Turley a montré à son ex-petit ami Finley Tapp ce qui lui manquait alors qu’elle était incroyable dans une robe transparente.

Les gagnants de Love Island – qui sont devenus célèbres dans l’émission en 2020 – se sont séparés plus tôt cette année.

Instagram

Paige avait l’air incroyable alors qu’elle posait dans la robe blanche[/caption] Pennsylvanie

Elle et Finn se sont séparés en avril après trois ans ensemble[/caption]

Mais la chanteuse écossaise, 25 ans, a provoqué une tempête dans de nouveaux clichés partagés sur Instagram vêtue d’une robe en dentelle blanche à épaules dénudées qui mettait en valeur sa silhouette tonique.

La robe super courte de Paige affichait également ses longues jambes et elle accessoirisait avec un chapeau blanc assorti.

En avril, The Sun a révélé que tout était fini entre Paige et Finn, 23 ans – avec son déménagement de l’appartement qu’ils partageaient à Manchester.

Une source a déclaré : « Paige et Finn ont eu une très bonne course, mais ils sont encore super jeunes et ont décidé que ce n’était pas pour toujours à la fin.

« Paige passe du temps en Ecosse pendant qu’elle réfléchit à ce qu’elle veut faire ensuite. »

Le couple a remporté la toute première série Love Island en Afrique du Sud en 2020 et a rapidement emménagé ensemble dans un appartement chic à Manchester.

Ils ont ensuite fait l’expérience de Covid ensemble, ce qui, selon eux, à l’époque avait aidé leur relation alors qu’ils se rapprochaient plus que jamais.

L’année dernière, les fans craignaient d’avoir rompu après avoir omis de se publier en ligne ou de ne pas avoir été vus en public ensemble pendant quelques mois, mais ils ont ensuite insisté sur le fait que tout allait bien.

Paige a riposté à la spéculation en disant: « Je ne suis pas drôle, si je reçois un message de plus » Où est Finn? Où est Finn ?

Elle a ensuite ajouté en plaisantant : « J’espère qu’il est toujours dans la cage du salon où je l’ai laissé. Ou du moins il devrait l’être.