Paige Thorne suscite des rumeurs selon lesquelles elle est SPLIT avec Adam Collard alors qu’elle fait la fête seule après avoir trompé les accusations

Paige Thorne et Adam Collard de LOVE Island ont déclenché des rumeurs partagées alors qu’elle faisait la fête seule après des accusations de “tricherie”.

Des images ont émergé de l’entraîneur personnel Adam, 26 ans, avec son bras autour d’une autre fille après s’être retrouvé chez McDonald’s après une soirée bien arrosée.

w8media

w8media

La star a assisté à la soirée de lancement des chaussures de Tasha Ghouri[/caption]

L’ambulancière galloise de 24 ans a mis ses ennuis derrière elle alors qu’elle assistait à la soirée de lancement de chaussures SIMMI de sa meilleure amie Tasha Ghouri.

La beauté brune a laissé tomber ses cheveux alors qu’elle faisait la fête avec d’autres insulaires lors de l’événement privé à Londres.

Paige s’est habillée à neuf dans une mini-robe noire sans bretelles avec des bottes rouges à hauteur du genou.

Affichant un grand sourire, il s’est pavané dans la capitale dans la tenue spectaculaire.

EN SAVOIR PLUS SUR PAIGE THORNE SILENCIEUX Paige Thorne “quitte les réseaux sociaux” au milieu du scandale de “tricherie” d’Adam Collard PAIGE TURNER Adam Collard fait creuser sa petite amie Paige Thorne après des allégations de “tricherie”

Cela vient après que le petit ami Adam ait été aperçu à l’aise avec deux blondes mystérieuses.

Les fans ont craint qu’Adam, le mauvais garçon de Love Island, ne soit revenu à ses anciennes habitudes – beaucoup l’accusant de “tricherie” sur Paige de Love Island.

Quelques heures plus tard, une autre vidéo est apparue montrant la star de télé-réalité faisant la fête avec une autre femme mystérieuse.

Adam a riposté et a dit au Sun que les dames étaient simplement des fans et a insisté sur le fait qu’il “n’avait d’yeux que pour Paige” – et vient de quitter le magasin McDonald’s avec du poulet McNuggets.





Alors que Paige est restée silencieuse et a quitté ses réseaux sociaux, il semble qu’Adam ait fait de même.

Il a désactivé les commentaires sur sa dernière publication Instagram, qui l’a montré lors de l’événement de fitness d’Arnold à Birmingham.

Pourtant, les fans ont repris les commentaires dans un certain nombre d’autres publications d’images à la place.

L’un d’eux a plaisanté: “Comment était le rendez-vous chez Maccies.”

Un autre a ajouté: “Qui était cette mystérieuse fille blonde alors … n’était certainement pas Paige.”

L’un d’eux a ensuite posté : “Pourquoi avez-vous désactivé les commentaires sur votre message récent ? montre juste à quel point tu es coupable .”

Pendant ce temps, les vidéos de l’entraîneur personnel, 26 ans, avec de belles blondes ont suscité une énorme attention sur TikTok.

Le représentant d’Adam a déclaré au Sun ce week-end pour défendre le premier clip: “Adam s’est rendu chez McDonald’s après une soirée avec des amis.

“Ses amis étaient à ses côtés lorsqu’un groupe de filles a demandé des photos et Adam, étant lui-même amical, était ouvert à poser et à discuter avec les filles, aux côtés d’autres fans qui voulaient discuter dans la même vidéo.

“Adam comprend à quoi ressemble cette vidéo mais tient à préciser qu’il a quitté le restaurant avec ses amis et une boîte de 60 pépites (sans rien ni personne d’autre) avec l’intention de rentrer chez lui en toute sécurité.

“Adam et Paige sortent actuellement ensemble et Adam n’a d’yeux que pour elle.”

En savoir plus sur le soleil NE TARDEZ PAS J’étais gêné quand j’ai trouvé une grosseur là-bas – maintenant je me bats pour ma vie TRANSPORT À DOMICILE J’ai dépensé 115 £ pour un transport IKEA, les articles ont totalement transformé mon salon

L’entraîneur personnel Adam a été la première personne à revenir à la villa pour une deuxième série.

Il a provoqué des feux d’artifice après avoir jeté son dévolu sur l’insulaire Paige Thorne – ce qui a conduit au départ choc de son amoureux Jacques O’Neill.

w8media

L’ambulancier gallois a mis ses ennuis derrière elle alors qu’elle faisait la fête à Londres[/caption]

Instagram

Instagram/@adamcollard

Adam a nié avoir “trompé” sa petite amie Paige[/caption]