Paige Thorne montre ses courbes de Kim Kardashian alors que la star de Love Island pose en robe à sequins

PAIGE Thorne a mis en valeur ses courbes enviables dans une robe éblouissante dans de nouveaux clichés.

La star de Love Island s’est rendue sur Instagram pour afficher sa silhouette de sablier dans la robe de déclaration.

Paige a montré sa silhouette Kardashian-esque dans la superbe robe

Paige avait des fans épatés par son look

La beauté brune Paige ressemblait à Kim Kardashian dans la robe à paillettes qui comportait une fente sensuelle dans le dos.

Paige a sous-titré les clichés sur sa page Instagram : “Une robe qui reflète mon humeur.”

L’ex d’Adam Collard a assorti son sac à main avec sa superbe robe ainsi que de simples bijoux en or.

Les amis et les followers de Paige n’ont pas tardé à se vanter de la bombe dans la section des commentaires.

Sa co-star Danica Taylor a écrit: “Qui a dit que tu pouvais être aussi belle, hein.”

Un ami proche, Antigoni Buxton, a commenté : « Superbe.

La star de télé-réalité Emily Miller a déclaré: “Cette deuxième photo.”

Vicky Pattison a dit: "Wow wow wow."





Les fans de Paige adoraient également son look époustouflant alors qu’ils faisaient l’éloge de la star avec une écriture: “Vous avez littéralement la silhouette la plus parfaite.”

Un autre a demandé: “Comment allez-vous si parfait.”

Un troisième a ajouté : “Tu es toujours d’humeur positive, j’ai besoin de prendre des notes.”

Cela survient alors que son ex Adam s’est confié au Sun à propos de la tristement célèbre vidéo qui a finalement conduit à la séparation du couple.

S’exprimant ouvertement, Adam admet qu’il “n’aurait pas dû avoir son bras autour [the girl]” comme il l’a fait, mais a dit que tout avait été mal interprété.

Il a expliqué: «J’ai entendu tellement de fausses informations ces derniers jours, alors je sens que je dois maintenant dire ce qui s’est réellement passé.

“La nuit où j’ai été vu avec mon bras autour de la fille au McDonald’s, j’étais sorti sur une sonorisation et j’ai rencontré des tas de gens ce soir-là. C’est mon travail à la fin de la journée, de prendre des photos et des selfies et des choses comme ça.

« Quoi qu’il en soit, après cela, mes amis et moi étions affamés, alors nous avons décidé d’aller au McDonald’s et nous y sommes allés à pied alors que normalement nous serions emmenés par la sécurité.

“Donc, de toute façon, nous avons juste marché, ce qui n’est normalement pas le cas, et c’est là que nous avons rencontré la fille blonde qui était comme la célèbre de la vidéo qui a été partagée.

“En fait, elle était vraiment gentille et polie et nous avions bu quelques verres, mais ce qu’elle a dit, c’est” Je suis entré ce soir au club mais pas mes amis. “

“Donc, ce que vous ne voyez pas réellement dans la vidéo, c’est que l’appareil photo fait le tour et je prends des photos avec tous ses amis comme ça et je prends des photos avec tous.”