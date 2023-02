Paige Thorne de Love Island “sort avec le footballeur de Swansea City” après la séparation d’Adam Collard

Paige Thorne de LOVE Island sort avec le footballeur de Swansea City, Liam Cullen, selon des informations.

Plus tôt cette année, Paige a insisté sur le fait que le couple n’était que de bons amis, mais il semble maintenant qu’ils ont quitté la zone d’amis.

Rex

Huw Evans

Liam joue dans le Championship pour Swansea

Paige a déjà dit qu'ils n'étaient que des amis

Une source a confié à OK ! : « Paige sort avec le footballeur Liam Cullen et les choses se passent très bien. C’est le début mais elle est très heureuse.

Le couple a été photographié pour la première fois ensemble dans un parc Thorpe Fright Night à Halloween et Paige a depuis été vue dans les gradins en train de regarder Liam, 23 ans, jouer à Swansea.

Paige, 25 ans, avait précédemment déclaré qu’elle ne «croyait plus aux contes de fées» et avait exclu la romance après sa séparation douloureuse de Love Island ex Adam Collard.

L’ambulancier du Pays de Galles a déclaré aux fans lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram: «Je peux dire à 100% que je ne cherche pas l’amour.

«Honnêtement, je ne pouvais rien imaginer de pire que de faire face à ce genre de drame. Alors non, pas pour moi. Du moins pas cette année.”

Mais la source a confié à OK ! : “Paige a été un peu rebutée par l’amour après sa séparation d’Adam et ne le recherchait pas activement. Mais elle profite de son temps avec Liam.

La star a expliqué ce qui s’était réellement passé entre elle et Adam dans le chat en ligne franc.

Elle a dit qu’elle recevait des “vidéos louches” d’Adam avec d’autres filles dans des boîtes de nuit et qu’elle “ne se sentait pas à l’aise avec ça”.

Paige a déclaré: “Je ne vais en aucun cas le frapper parce que je pense qu’il a eu beaucoup de mal quand notre rupture est sortie.

“Ils [videos] étaient vraiment louches. Je n’étais pas à l’aise avec ça et ce n’est vraiment pas une relation dans laquelle je veux être.

Elle a ajouté: “Je veux être certaine à 100% que mon mec n’est que pour moi.”

L’ambulancier n’a pas eu le temps le plus facile dans la villa avec son autre ex Jacques O’Neill, qui a été accusé de l’avoir allumée au gaz.