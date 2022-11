Paige Thorne de Love Island rompt le silence sur la séparation d’Adam Collard et parle de “vengeance” sur un autre ex

Paige Thorne de LOVE Island a parlé de sa rupture avec Adam Collard – disant qu’elle a abandonné les hommes.

La star, 25 ans, a ajouté qu’elle était en “bons termes” avec Jacques O’Neill, avec qui elle était à l’origine couplée dans l’émission.

S’exprimant sur le podcast The Secret To de Vicky Pattison de Vicky Pattison, Paige a parlé de sa vie amoureuse mouvementée.

Elle a déclaré: “J’ai juré maintenant que je serai célibataire pendant très, très longtemps Vicky, très.

“Ce n’est plus pour moi… En un an, j’ai eu trois relations ratées et nous ne sommes qu’en octobre.”

Paige a expliqué : « Je peux me détacher très facilement. Une fois que j’ai atteint mon point où tu m’as écrasé et que je suis blessé, je peux me détacher si facilement.

Le Sun a révélé le mois dernier qu’Adam et Paige l’avaient appelé un jour après qu’il ait été accusé de flirter avec d’autres filles dans son dos.

Ailleurs dans le podcast, Paige a révélé que la raison pour laquelle elle était allée sur Love Island était de se venger d’un fiancé qui l’avait larguée.

Elle a déclaré: “J’étais dans une relation de 18 mois avec ce gars, c’était un rendez-vous Tinder et ça s’est terminé par un droit de fiançailles.

“Quoi qu’il en soit, il m’a envoyé un jour un texto du type” Je romps avec toi “à l’improviste et je me suis dit:” OK, nous sommes censés nous marier mais peu importe.





«J’avais le cœur brisé – et quand je dis le cœur brisé, je suis descendu à sept pierres. J’étais déprimé.

Elle a ajouté: “Ensuite, j’ai découvert qu’il était sur Tinder en une semaine environ.

“J’étais comme:” Espèce de petite merde. D’accord, si vous pouvez faire Tinder, devinez quoi ? Je peux faire Love Island alors. Alors, va te faire foutre.’ Et c’est ce que j’ai fait. »

Les fans avaient craint que Paige et Adam finissent par se séparer après la villa, bien qu’ils aient duré plusieurs mois dans le monde extérieur.

Adam, 26 ans, avait déjà participé à l’émission et avait la réputation d’être l’un des grands hommes à femmes de Love Island.

Lui et Paige se sont réunis après que son premier amour, Jacques, ait quitté la série en disant qu’il espérait qu’ils pourraient continuer leur romance une fois la série terminée.

La star a déclaré qu'elle était allée sur Love Island comme une forme de vengeance