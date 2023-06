Paige Thorne de Love Island rend les fans fous alors qu’elle ne pose qu’un maillot de football devant Soccer Aid

Paige Thorne de LOVE Island semble prête pour un tacle ou deux alors qu’elle ne se déshabille que d’un maillot de football avant le grand match de Soccer Aid.

Paige, 24 ans, a ravi les fans avec les clichés montrant ses jambes toniques et associant le t-shirt à un bronzage éclatant et à des cheveux noirs fluides.

Partageant les clichés avec ses 1 millions d’abonnés Instagram, la belle a écrit dans la légende : « Soccer Aid for @unicef_uk est presque là. Soit tu viens, soit tu vaux rien. »

Le message racé a rendu les fans de Paige fous avec ses followers et ses amis de Love Island inondant la section des commentaires.

La copine proche Tasha Ghouri, 23 ans, a écrit « Go girl », avec une série d’emojis cœur-yeux.

« Tu y vas fille si j’avais des jambes comme les tiennes, je porterais le short le plus court là-bas, tu es magnifique, tellement fière de toi », a applaudi un autre adepte.

Un troisième a accepté, ajoutant: « Omg tu es f ** king incroyable ».

« Superbe tu vas fille », a écrit quelqu’un d’autre.

Cependant, une personne n’a pas été impressionnée par le cliché, écrivant avec colère : « C’est pour la charité, n’en fais pas pour toi !! Mettez des shorts et respectez la cause !

Et un autre adepte grincheux a écrit: « Ceci est pour l’association caritative UNICEF, pas pour la page 3. »

Soccer Aid a lieu ce dimanche 11 juin au stade Old Trafford de Manchester, 74 000 fans sont attendus, mais des billets sont toujours disponibles si vous voulez aller voir.

L’énorme jeu caritatif annuel est connu pour faire sourire des millions de visages alors qu’ils voient leurs célébrités préférées s’affronter sur le terrain.

Bien que Paige aux longues jambes ne jouera pas dans le jeu, de nombreuses célébrités ont été confirmées.

La superstar du rap britannique Stormzy a été annoncée comme manager de l’Angleterre, tandis que le nouveau patron de Chelsea, Mauricio Pochettino, sera en charge du World XI.

Stormzy a admis être enthousiasmé par l’opportunité « une fois dans sa vie » et a révélé qu’il aimerait gérer Wayne Rooney s’il ne pouvait choisir qu’un seul joueur.

Le magnat du rap a déclaré: « Je suis un grand fan de football, donc avoir une opportunité unique de diriger l’Angleterre est un rêve devenu réalité. Le fait que ce soit à Old Trafford, et que je sois un fan de Manchester United, le rend encore plus spécial.

De plus, pour la première fois, il y aura une femme capitaine alors que la reine de la jungle Jill Scott mènera l’Angleterre.

Stormzy, Harry Redknapp, Emma Hayes, Vicky McClure, David Seaman sont tous confirmés pour faire partie de l’équipe de direction de l’Angleterre.

Jouer pour l’équipe d’Angleterre sera Jill Scott (Captain), David James (Professional GK), Paddy McGuinness (Celebrity GK), Gary Neville, Gary Cahill, Nicky Butt, Paul Scholes, Jack Wilshere, Jermain Defoe, Eni Aluko, Karen Carney , Scarlette Douglas, Alex Brooker, Chunkz, Tom Grennan, Sir Mo Farah, Bugzy Malone, Joel Corry et Liam Payne.

La composition du Soccer Aid World XI FC jusqu’à présent : Mauricio Pochettino, Martin Compston et Robbie Keane font partie de l’équipe de direction du World XI.

Jouer pour le reste de l’équipe mondiale sera Usain Bolt (capitaine), Ben Foster (gardien de but professionnel), Patrice Evra, Nani, Maisie Adam, Kaylyn Kyle, Heather O’Reilly, Mo Gilligan, Lee Mack, Steven Bartlett, Kem Cetinay , Noah Beck et Tommy Fury.

