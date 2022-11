Paige Thorne de Love Island porte un haut découpé alors qu’elle tient la main de sa co-star Antigoni après le “drame” de l’ex-Jacques

Paige Thorne de LOVE Island portait un haut découpé alors qu’elle sortait avec sa co-star Antigoni.

La star de la télé-réalité, 25 ans, a été prise en photo alors qu’elle assistait à un événement beauté au milieu d’un “drame” avec Jacques O’Neill.

STEPHEN FARRELL

Getty

Jacques était avec Paige pendant Love Island 2022[/caption]

Paige avait l’air sensationnelle dans le haut noir découpé à manches longues alors qu’elle portait un pantalon en satin noir et des talons à bout ouvert.

Antigoni était magnifique alors qu’elle portait une robe moulante grise et des talons de bottes blancs.

Cela survient alors que Jacques O’Neill a admis qu’il avait des sentiments pour son ex Paige Thorne alors qu’il frappait Adam Collard.





La star de la télé-réalité – qui s’est éloignée de l’émission de rencontres ITV2 cet été pour se concentrer sur sa santé mentale – a frappé Adam, 27 ans, après avoir mis fin aux choses avec son ancienne flamme.

Jacques, 23 ans, avait vu Paige pendant que le couple était dans la villa ensemble – mais elle est rapidement passée à autre chose après son départ de la série.

Paige a été vue jusqu’à la dernière semaine avec l’ancien concurrent Adam – le couple quittant la série ensemble.

Cependant, le mois dernier, le couple a révélé qu’ils s’étaient séparés après avoir triché, alors que Paige a déclaré qu’Adam l’avait fantôme.

Aujourd’hui, la star du rugby, Jacques, a révélé qu’il “se souciera toujours” de son ancienne flamme et a déclaré qu’elle avait été “mal finie”.

Il a dit OK ! : “Je n’ai aucun mauvais sang à son sujet et elle n’a rien contre moi quoi qu’il soit arrivé, arrivé et ce qui a été fait.

«Chaque fois que je vois Paige, je vais parler à la fille. Je n’ai rien contre elle. C’est une fille adorable et je prendrai toujours soin d’elle. C’est aussi simple que ça.

“Une fois que vous avez des sentiments pour quelqu’un, ça ne va pas simplement, vous allez toujours vous soucier d’eux quoi qu’il arrive, alors c’est comme ça que je vois Paige en ce moment.

“Elle a été malmenée par vous connaissez quelqu’un, alors je vais la récupérer quand elle aura été maltraitée par un type comme ça.”

Grille arrière

Éclaboussure

La star du rugby, Jacques, a révélé qu’il “se souciera toujours” de son ancienne flamme et a déclaré qu’elle avait été “mal finie”[/caption]