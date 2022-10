Paige Thorne de Love Island n’aime aucun des clichés de vacances d’Adam Collard après des allégations de “tricherie”

Les fans de LOVE Island ont remarqué que Paige Thorne n’aimait aucun des clichés de vacances de son petit ami Adam Collard après avoir triché.

Quelques jours seulement après avoir été photographié à l’aise avec une femme blonde lors d’une soirée, Adam s’est envolé pour Bali pour une retraite de remise en forme d’une semaine.

Instagram

Paige Thorne n’a pas aimé les photos de vacances d’Adam Collard[/caption]

Getty

Le propriétaire d’une salle de sport déchiquetée a montré ses muscles en un clin d’œil aux seins nus au bord de la piscine de l’hôtel cinq étoiles Radisson Blu.

Une autre collection de clichés l’a vu debout sur une plage couverte, vêtu d’un équipement de camouflage après une partie de paint-ball, et participant à des activités d’exercice en groupe à l’hôtel.

Alors qu’Adam s’amuse, les fans s’inquiètent pour son statut relationnel avec celui de Paige.

Ils l’ont ramassé sur ses légendes énigmatiques “Movin’ like Pirlo ..” et “Life’s short, stunt it. ”

EN SAVOIR PLUS SUR ADAM COLLARD avoir son mot à dire Une fille prise dans ses bras en serrant la star de Love Island, Adam Collard, rompt son silence ELLE A ASSEZ D’ANNONCE Paige de Love Island lance un ultimatum à Adam Collard après des allégations de triche

L’un d’eux a demandé : “Des nouvelles sur vous et Paige ?”

Un autre a dit: “Quel dommage que tu n’aies pas pu respecter Paige.”

Hier soir, Paige s’est habillée pour impressionner et a dit aux fans “Je vais bien x” dans un clin d’œil apparent au drame relationnel.

PT, 26 ans, basé à Newcastle, Adam a été vu avec ses bras autour d’une femme blonde alors qu’ils commandaient un McDonald’s, dans une vidéo obtenue exclusivement par The Sun le week-end dernier.





Paige, 24 ans, aurait dit à des amis qu’elle avait besoin de temps en dehors d’Adam la semaine dernière.

Elle est rentrée chez elle au Pays de Galles pour passer du temps avec ses amis et sa famille avant de le retrouver brièvement mercredi.

Des amis ont dit à The Sun Online que Paige a maintenant dit à Adam qu’elle voulait que leur romance fonctionne, mais à condition qu’il ait plus de respect pour eux en tant que couple.

Une source a déclaré: “Adam a rassuré Paige que rien ne s’est passé et elle le croit.

“Mais, en même temps, il sait qu’il doit faire plus attention à ce à quoi les choses peuvent ressembler.

“Depuis qu’il est sur Love Island, beaucoup de filles sont venues vers lui, voulant transmettre leur numéro et se faire prendre en photo.

“Paige a clairement fait savoir qu’elle ne supporterait pas d’être humiliée ou de ressembler à une tasse et a clairement fait comprendre à Adam qu’il devait être un peu plus prudent.”

Le week-end dernier, Adam a été vu avec ses bras autour d’une femme alors qu’ils commandaient McDonald’s dans une vidéo obtenue par The Sun.

À l’époque, les fans de Love Island craignaient qu’il ne soit revenu à ses anciennes habitudes et l’accusaient de “tromper” Paige.

Quelques heures plus tard, une autre vidéo est apparue montrant la star de télé-réalité faisant la fête avec une autre femme mystérieuse.

Adam a riposté, cependant, et a dit au Sun que les femmes étaient simplement des fans et a insisté sur le fait qu’il “n’avait d’yeux que pour Paige”.

Son porte-parole a déclaré: “Adam s’est rendu chez McDonald’s après une soirée avec des amis.

En savoir plus sur le soleil RÈGLE MOULÉE Je suis une femme au foyer – la raison pour laquelle votre machine à laver sent le moisi et comment y remédier PAVÉ D’OR Nous avons gagné 3,2 millions de livres sterling à la loterie des codes postaux – tous nos voisins réservent des vacances

«Ses amis étaient à ses côtés lorsqu’un groupe de filles a demandé des photos et Adam, étant lui-même amical, était ouvert à poser et à discuter avec les filles, aux côtés d’autres fans qui voulaient discuter dans la même vidéo.

“Adam comprend à quoi ressemble cette vidéo mais tient à préciser qu’il a quitté le restaurant avec ses amis et une boîte de 60 pépites (sans rien ni personne d’autre) avec l’intention de rentrer chez lui en toute sécurité.

“Adam et Paige sortent actuellement ensemble et Adam n’a d’yeux que pour elle.”