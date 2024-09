Paige Spiranac révèle la raison de ses tenues de golf

Paige Spiranac a révélé la principale raison derrière ses tenues révélatrices sur le parcours de golf – et cela remonte à l’époque où elle débutait dans le jeu.

Contenu de l’article

L’influenceuse de golf est devenue connue pour ses tenues non traditionnelles sur le parcours et a suscité le débat sur le code vestimentaire des parcours de golf avec certaines de ses tenues les plus extravagantes.

Lors d’une apparition sur le Le spectacle Up et Adams avec l’animatrice Kay Adams, Spiranac a partagé que sa tenue était à l’origine une nécessité.

« Avant de me lancer dans le golf, j’étais gymnaste de compétition. J’étais donc très à l’aise en justaucorps et lorsque j’ai commencé à jouer au golf, je n’avais pas assez d’argent pour acheter une nouvelle garde-robe adaptée au golf », a déclaré Spiranac.

« Je portais souvent des vêtements de sport que j’avais simplement dans mon placard, c’était des leggings et des débardeurs.

« C’est ainsi que j’ai appris à jouer au golf sur des terrains publics où il n’y avait pas de code vestimentaire strict. »