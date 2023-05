Paige Sandhu d’Emmerdale annonce son premier rôle depuis qu’elle a joué la meurtrière Meena alors qu’elle revient sur les écrans

La légende d’EMMERDALE, Paige Sandhu, reviendra sur les écrans après avoir décroché un énorme nouveau rôle au cinéma.

La star a été vue en train de jouer l’un des méchants les plus mémorables d’Emmerdale, Meena Jutla, mais maintenant, l’actrice populaire s’est décrochée d’un autre rôle à l’écran de haut niveau.

Éclaboussure

Paige Sandhu revient sur les écrans[/caption] TVI

La star de Meena Jutla s’est offert un nouveau rôle prestigieux[/caption] Instagram

Elle apparaîtra dans le film Lioness[/caption]

S’éloignant de la vie de tueuse en série, elle incarnera ensuite le rôle de la princesse Sophia Duleep Singh dans le prochain film Lioness, un membre éminent du mouvement des suffragettes au Royaume-Uni.

Le projet a été confirmé à Cannes en début de semaine avec Paige, 25 ans, à la tête du casting du film.

Confirmant son implication sur Instagram, Paige a publié un long message sur sa gratitude d’avoir été choisie pour jouer le rôle important.

La star a déclaré: « Je suis incroyablement humble et honorée d’annoncer #Lionne.

« Dire que cette partie, cette histoire, cette distribution et cette équipe est un rêve devenu réalité ne lui rendrait pas service – je suis tellement époustouflé par cette histoire incroyable et j’ai hâte que le monde en sache plus sur la princesse Sophia Duleep Singh.

Plus tard, elle a affirmé que le rôle était un « rêve devenu réalité », écrivant : « Oh allez, je vais le dire ! C’est un rêve devenu réalité! »

Son personnage Sophia a fait campagne pour que les femmes puissent voter au Royaume-Uni et le film vise à mettre en lumière son incroyable travail de campagne.

La marraine de Sophie était la reine Victoria qui l’a encouragée à devenir une mondaine.

Paige est devenue un nom familier après être apparue sous le nom de Meena Jutla en septembre 2020 dans le feuilleton ITV.

Elle est devenue au centre des intrigues majeures de l’émission au cours des deux années suivantes et a été reconnue comme l’une des raisons de l’augmentation des cotes d’écoute de l’émission.

Elle a ensuite remporté un Soap Award pour son travail dans la série.

TVI

Elle est devenue célèbre sur Emmerdale[/caption] Instagram

Elle était l’une des préférées des fans du programme[/caption]