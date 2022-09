Paige et Adam de Love Island “en pause” après des allégations de tricherie et DEUX vidéos de lui avec d’autres filles

Paige Thorne, de LOVE Island, a dit à Adam Collard qu’elle avait besoin d’espace après avoir été “humiliée” par des photos de lui avec d’autres femmes.

Les proches de Paige, 24 ans, ont déclaré qu’elle pensait qu’Adam, 26 ans, n’avait rien fait de mal, mais était ennuyée que leur relation ait été laissée ouverte à la spéculation.

Au cours du week-end, des sources proches d’Adam ont été forcées de le défendre après qu’il ait été photographié à l’aise avec une autre femme lors d’une soirée.

Un initié a déclaré: “Paige est vraiment bouleversée par tout ce qui s’est passé et a l’impression d’être humiliée.

« Elle croit qu’Adam n’a rien fait et sait que les femmes se jettent sur lui.

“Mais cela ne signifie pas qu’elle ne trouve pas cela difficile lorsque les gens commencent à bavarder sur leur relation et à les partager sur les réseaux sociaux.

“Paige avait dit à Adam qu’elle avait besoin d’une pause et de passer du temps loin de lui.

“Elle est nouvelle sous les projecteurs et c’est difficile quand des réclamations concernant votre petit ami sont envoyées des milliers de fois sur Snapchat.

“La vie est ininterrompue pour Paige depuis qu’elle a quitté la villa et un peu de temps libre avec ses amis et sa famille est ce dont elle a besoin – et ce qu’elle a choisi de faire.”

Au cours du week-end, les fans ont accusé Adam de “tromper” Paige après avoir été photographié avec son bras autour d’une autre fille après une soirée.





La photo, prise au McDonalds, n’était, selon les amis proches d’Adam, rien de plus qu’une étreinte amicale.

Dimanche, un représentant d’Adam a déclaré au Sun : “Adam s’est rendu chez McDonald’s après une soirée avec des amis.

“Ses amis étaient à ses côtés lorsqu’un groupe de filles a demandé des photos et Adam, étant lui-même amical, était ouvert à poser et à discuter avec les filles, aux côtés d’autres fans qui voulaient discuter dans la même vidéo.

“Adam comprend à quoi ressemble cette vidéo mais tient à préciser qu’il a quitté le restaurant avec ses amis et une boîte de 60 pépites (sans rien ni personne d’autre) avec l’intention de rentrer chez lui en toute sécurité.

“Adam et Paige sortent actuellement ensemble et Adam n’a d’yeux que pour elle.”

L’entraîneur personnel Adam a été la première personne à revenir à la villa pour une deuxième série.

Il a provoqué des feux d’artifice après avoir jeté son dévolu sur l’insulaire Paige – ce qui a conduit au départ choc de son amoureux Jacques O’Neill.

Adam a acquis une mauvaise réputation lorsqu’il était dans la villa en 2018.

L’homme à femmes a fait son chemin à travers des aventures avec Kendall Rae-Knight et Rosie Williams avant d’entrer dans une relation de huit mois avec Zara Mcdermott de la série quatre.

Après avoir quitté la dernière série avec Paige un jour avant la finale, Adam en a rapidement fait officiellement sa petite amie.

