La star de LOVE Island, Paige Thorne, a pris un coup à l’ex-petit ami Adam Collard après avoir qualifié leur relation de « plan de match ».

Adam, qui est apparu sur Love Island non pas une, mais deux fois, après être devenu le premier ancien insulaire à revenir sous forme de bombe lors de la dernière série, a atteint la dernière semaine avec la beauté galloise Paige, 25 ans.

Le mois dernier, Adam a révélé qu’il avait « choisi la bonne personne pour rester dans la série » et a avoué qu’il avait un plan de match lorsqu’il est entré dans la série pour la deuxième fois.

Répondant au commentaire d’Adam, un fan a demandé à Paige lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram : « Est-ce que ça fait mal qu’Adam dise que c’était son plan de jeu depuis le début pour s’associer avec vous ? »

L’ambulancier a riposté à Adam et a déclaré que certaines personnes étaient simplement meilleures pour être des « joueurs de jeu » que d’autres.

Elle a dit : « Seules les choses qui ont de la valeur dans votre vie peuvent vous blesser.

« N’oublions pas que c’était un jeu télévisé, certains étaient juste meilleurs pour y jouer que d’autres. »

Paige a ajouté: « Aussi il y a longtemps maintenant, donc ça n’a plus vraiment d’importance. »

Cela vient après que la star de télé-réalité Adam ait révélé la vraie raison pour laquelle il a choisi de revenir à l’émission.

S’adressant à Mail Online, Adam a déclaré: « Le problème avec Love Island, c’est que je suis le seul à vouloir l’admettre, je choisirais complètement la bonne personne pour rester dans la série. »

Il a poursuivi: « C’est pourquoi je suis revenu dans l’émission à mes yeux, ils ont réalisé que je ne me souciais de rien. »

Adam a précédemment expliqué comment il avait vu des stars de la série, telles que Molly-Mae Hague, atteindre une énorme renommée et comment il voulait suivre leurs traces.

Il a partagé: «Nous connaissons tous le jeu. C’était vraiment difficile pour moi la deuxième fois parce que je pouvais tout voir, c’est incroyable à quel point c’est clair la deuxième fois.

Le joueur de 27 ans a déclaré: « Alors oui, tout le monde vient et dit que je suis ici pour trouver l’amour et ça, oui tu l’es en quelque sorte et évidemment c’est irréel mais personne n’est idiot. »

Dans une interview exclusive avec The Sun, Adam a avoué avoir été « impitoyable » dans les relations précédentes mais a l’intention de tourner une nouvelle page.

Il a dit: «Je sors à nouveau maintenant. Savez-vous quoi, même si j’ai été un peu impitoyable dans le passé avec les relations et oui j’ai mis fin aux choses quand ça a commencé à ne pas marcher, je suis en fait un peu un romantique sans espoir.

« Je pense qu’il y a quelqu’un pour chaque personne et je veux aller faire toutes les choses que j’aime faire avec quelqu’un d’autre. »

Adam tourna la tête de l’ambulancier gallois alors qu’elle était couplée avec Jacques O’Neill qui sortit plus tard de la villa.

Il en a fait sa petite amie peu de temps après avoir quitté la série – mais s’est séparée des mois plus tard.

Paige a blâmé une série de vidéos en ligne montrant Adam discutant avec ses bras autour de filles dans des boîtes de nuit.

