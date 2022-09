Paige de Love Island pose en uniforme d’ambulancier alors qu’elle se prépare à reprendre son “travail normal” deux mois après le spectacle

Paige Thorne, de LOVE Island, a révélé qu’elle reprenait son travail “normal” en tant qu’ambulancière deux mois après le spectacle.

Paige, 25 ans, est occupée à travailler sur des collaborations de marque comme ses collègues stars de Love Island Ekin-Su Cülcüloğlu et Gemma Owen.

Mais elle est toujours déterminée à continuer à travailler comme ambulancière.

Lors d’une récente séance de questions-réponses sur Instagram avec ses fans, on a demandé à Paige si elle retournerait au travail.

En postant quelques clichés d’elle en uniforme, elle a répondu: «Revenir sur une base bancaire, ce qui signifie que je peux choisir et choisir les quarts de travail qui me conviennent. Je ne peux pas attendre.

Les projets de retour au travail de Paige interviennent après qu’elle et son petit ami de Love Island, Adam Collard, se sont envolés pour l’Italie pour leurs premières vacances ensemble.

Le couple – qui s’est rencontré cette année dans la série de l’émission de rencontres ITV2 – a récemment passé quelques jours dans le pays européen.

Adam, 26 ans, a partagé un montage vidéo de leur escapade romantique qui comprenait des images de leurs voyages.

Ils ont commencé dans la capitale de Rome et ont visité un certain nombre de sites magnifiques, notamment le Colisée et l’autel de la patrie.

Adam a légendé le post: “juste quelques jours de la belle vie à Rome et Milan ..”

Le couple de réalité est devenu de plus en plus fort depuis sa rencontre dans la villa Love Island.

Geordie garçon Adam – qui est apparu à l’origine dans la quatrième série de l’émission en 2018 – a attiré l’attention de Paige lorsqu’il est arrivé comme une bombe le jour 36.