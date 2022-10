Paige de Love Island lance un énorme contrat de mode à six chiffres pour rivaliser avec les marques de vêtements Gemma Owen et Ekin-Su

La star de LOVE Island, Paige Thorne, a déclaré que son contrat de mode à six chiffres faisait ressortir son “côté confiant et plus audacieux” après sa séparation d’Adam Collard.

La jeune femme de 24 ans rivalise avec les marques de vêtements de Gemma Owen et Ekin-Su avec sa nouvelle collection de Forever Unique.

Paige Thorne dévoile sa première collection de vêtements[/caption]

La star était magnifique dans ses robes[/caption]

Paige portait sa robe à imprimé journal avec confiance[/caption]

C’est son premier grand pas en avant dans l’industrie depuis qu’il a quitté la villa et rompu avec son ex “trompeur”.

Paige a déclaré à propos de sa collection : « Je suis tellement excitée que ma collection soit enfin disponible en magasin !

“Je suis obsédé par chaque pièce et j’aime que cela fasse ressortir mon côté plus confiant et plus audacieux.

“Il se sent totalement unique et haut de gamme et il y a une pièce pour chaque forme et chaque femme”.

La star de la télévision a canalisé sa Carrie Bradshaw intérieure en enfilant des robes en tulle romantiques à plusieurs niveaux, des jupes midi de mouvement, des costumes de déclaration et de beaux ensembles en sequins, tulle et velours.

Elle a sorti des ensembles imprimés, des LBD classiques, des sandales à peine là et des pochettes simples.

Disponible dans une palette de couleurs de noir, rouge et rose mélangée à des imprimés puissants de dents de chien et de pois, la nouvelle collection a été créée pour la femme confiante.

Disponible dans les tailles jusqu’à 24 sur www.foreverunique.com.