Paige de la WWE revient sur le ring pour Rivals AEW en tant que Saraya

L’une des superstars de la WWE les plus populaires de l’époque contemporaine, Saraya Jade Devis, plus connue sous le nom de Paige, a officiellement rejoint All Elite Wrestling, mettant fin à toutes les conjectures sur sa carrière de lutteuse professionnelle.

Lors de l’épisode passionnant AEW Dynamite de jeudi de leur événement spécial Grand Chelem, la championne féminine AEW Toni Storm a battu Athena, Britt Baker et Serena Deeb dans un match Fatal-4-Way atroce pour conserver son championnat du monde féminin intérimaire.

Après le combat, Baker et ses alliés Jamie Hayter et Deeb ont attaqué Toni et Athena. Quand il est apparu que Baker allait étouffer Toni avec la prise de soumission de Lockjaw, la musique a frappé et Saraya est sortie, forçant toute la communauté de la lutte professionnelle à se tenir la tête entre les mains.

Saraya laissa échapper son cri de marque “c’est ma maison” avant d’accueillir Storm et Athéna sur le ring. Le trio s’est ensuite embrassé pour terminer le spectacle, suscitant d’énormes applaudissements du public, qui semblait toujours enraciné à sa place à cause de cette énorme surprise.

Après la fin de l’épisode Dynamite, le PDG d’AEW, Tony Khan, a annoncé Saraya comme la dernière acquisition de la promotion All Elite Wrestling sur Twitter. Le tweet avait une image de Saraya avec l’emblème All Elite en toile de fond, l’accueillant dans la promotion. Bien que rien n’ait été officiellement vérifié, le lutteur vétéran semble avoir rejoint AEW en tant qu’interprète actif sur le ring.

Bienvenue à @AEW! @Saraya est TOUT ELITE ! Merci à tous ceux qui regardent #AEWDynamite Grand Chelem CE SOIR ! pic.twitter.com/8DUePoOsar – Tony Khan (@TonyKhan) 22 septembre 2022

La lutteuse britannique qui était auparavant connue sous son nom de ring Paige n’a pas été en action depuis 2017. Lors d’un match par équipe à six lors d’un événement en direct de la WWE MSG, Saraya a subi une horrible blessure au cou, qui a ensuite été diagnostiquée comme étant à la colonne vertébrale. sténose. La blessure l’a empêchée de participer à toute action de lutte et a été forcée d’annoncer sa retraite à l’âge de 25 ans.

Cependant, Saraya a déclaré à plusieurs reprises cette année qu’elle était de retour en forme et espère revenir bientôt sur le ring carré. Mais la WWE a révélé en juin que le contrat de Paige avait expiré et qu’ils ne le prolongeraient pas, la laissant en tant qu’agent libre dans la fraternité de lutte professionnelle. Cela ne semble qu’une question de temps avant qu’elle ne revienne à l’action en tant que Saraya en tant que superstar AEW.

