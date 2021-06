Paige de Gogglebox pose avec sa sœur sosie rarement vue dans un cliché époustouflant

La star de GOGGLEBOX, Paige Deville, a épaté les fans alors qu’elle posait pour un rare cliché avec sa sœur sosie.

La star de télé-réalité s’est rendue à l’hôtel Corinthia à Londres avec sa sœur Beau pour un déjeuner en plein air.

instagram

La star de Gogglebox Paige avec sa soeur sosie Beau[/caption]

Et les beautés Brummie n’ont pas pu résister à poser pour des photos dans leur cadre grandiose.

« Même photo / angle différent #london », a commenté Paige, partageant les clichés sur Instagram.

Les fans se sont précipités pour complimenter les « belles » filles sur leur post.

Paige a récemment quitté la maison des West Midlands qu’elle partage avec sa mère Sally, 53 ans, car elle a acheté sa propre maison.

Twitter

Paige apparaît sur Gogglebox avec sa mère Sally[/caption]

Mais elle rentre toujours chez elle pour filmer Gogglebox avec sa mère.

Et plus tôt cette année, elle avait des fans de la série hystériques alors qu’elle créait un profil pour sa mère sur Tinder, au grand dam de Sally.

Canal 4

Gogglebox s’est retiré après que Sally se soit fâchée contre sa fille Paige[/caption]

En regardant sa fille, Sally a demandé avec indignation : « Attendez une minute. Qu’est-ce que tu fais? »

Lorsque Paige lui a dit qu’elle créait un profil Tinder pour elle, Sally a commencé à faire rage.

Elle fulmina : « Je ne vais pas sur Tinder !

« Paige, si je vais sur un site, je veux aller sur un beau site… descends-moi !

Canal 4

Sally n’était pas contente que sa fille lui ait créé un profil Tinder sans sa permission[/caption]

Canal 4

Sally a insisté pour que Paige arrête, mais elle a refusé[/caption]

Sa fille a répondu : « Que voulez-vous dire ? Quoi de neuf avec Tinder.

« Est-ce que tu vas arrêter de charger des photos… vas-y maintenant, » ordonna Sally.

Lorsque Paige a refusé d’écouter et n’a cessé de rire, Sally en a eu assez et s’est levée pour partir.

« Ça y est, j’ai fini. J’ai fini, je rentre chez moi », a-t-elle déclaré.

Canal 4

Sally a dit qu’elle était dégoûtée et qu’elle rentrerait chez elle si Paige ne s’arrêtait pas[/caption]

« Je suis absolument dégoûté. »

Paige n’a pas pu s’empêcher de rire alors que sa mère sortait et que de nombreux téléspectateurs de Gogglebox se sont joints à ce moment hilarant.

« Même la mère sait que Tinder est terrible », a écrit un utilisateur de Twitter.

Canal 4

Elle est restée fidèle à sa parole et s’est enfuie alors que Paige riait sous le choc[/caption]





Un autre a ajouté: « Sally, bénissez-la. »

Et un troisième a dit : « OMG… Paige…. Ca c’est drôle ».

Paige et Sally sont originaires de Birmingham et ont rejoint l’émission en tant que dernier combo mère et fille de Gogglebox en 2019.

Paige travaille en tant que responsable du développement commercial tandis que Sally s’occupe de personnes âgées et handicapées.