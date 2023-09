Paige Banks de #MAFS Saison 12 annonce une grossesse

UN Mariés au premier regard L’ancienne de la saison 12 connaît une fin heureuse bien méritée.

Paige Banks, qui est apparue dans la saison de l’émission à Atlanta, attend son premier enfant avec son petit ami Justin. La nouvelle a été partagée exclusivement avec PERSONNES et le joueur de 27 ans ne pourrait pas être plus heureux.

« C’est le début d’un nouveau chapitre pour moi », a déclaré Banks. « J’ai vu les deux lignes traverser le test et j’ai été à la fois choqué, heureux et anxieux. » «J’ai toujours voulu être mère et profiter de toutes les belles possibilités qui s’offrent à moi en élevant et en prenant soin d’un enfant, et finalement j’ai senti que Dieu avait répondu aux désirs de mon cœur et m’avait donné quelque chose que j’avais été. avoir la nostalgie de.

Elle a également réfléchi à l’idée de devenir mère avec son partenaire qu’elle comparait à sa meilleure amie.

« Je suis très reconnaissant de pouvoir partager ce voyage avec ma personne, mon espace sûr, ma confidente et, surtout, mon meilleur ami », a déclaré Banks. « La vie n’est pas toujours facile, mais le faire avec toi rend les choses tellement intéressantes et j’ai hâte de te voir en action avec notre petit amour. »

Tant mieux pour elle !

La star de télé-réalité a fait la une des journaux pour la première fois en 2021 lorsqu’elle a épousé Chris Williams, participant au #MAFS, en tant qu’étranger. Le mariage a fait la une des journaux au milieu du traitement réservé par Williams à Banks et de la confirmation que son ex attendait son enfant. La nouvelle a choqué les téléspectateurs et les experts du #MAFS, faisant la une des journaux pendant des semaines.

En fin de compte, Banks a divorcé de son conjoint et est passée à autre chose et a dit à BOSSIP qu’elle s’appuyait sur sa foi pour survivre à son mariage « traumatisant ».

« Je remettais en question Dieu pour m’avoir amené à vivre cette expérience, puis j’ai commencé à modifier mes prières pour qu’elles soient basées sur la gratitude et j’ai juste commencé à voir un changement global dans ma perspective de la vie », a déclaré Banks. «Je pense que la plus grande leçon qu’il voulait que j’apprenne tout au long de ce processus est de ne pas le précipiter et de laisser les choses se dérouler à son rythme. Ce processus a confirmé le travail de guérison et de transformation qui doit être accompli afin d’être véritablement prêt pour le mariage.

Félicitations pour votre nouveau départ, Paige !

Que pensez-vous de Paige Banks de la grande nouvelle de #MAFS ?