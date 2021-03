La société, qui a commencé à travailler avec des start-ups et des petites entreprises, investira également dans la création de plus d’outils pour aider les grandes entreprises à gérer les paiements. Il compte 50 entreprises qui traitent plus d’un milliard de dollars par an en tant que clients.

Fondée en 2010, Stripe développe un logiciel qui permet aux entreprises de traiter les paiements en ligne. Alors que de plus en plus de gens se sont tournés vers les achats en ligne pendant la pandémie, les offres de Stripe ont été demandées. Il s’agit de la plus importante parmi une classe de sociétés de technologie financière à croissance rapide et très appréciées.

Le financement intervient dans un contexte d’adoption d’outils et de services numériques pendant la pandémie, alors que de plus en plus de personnes vivent, travaillent et effectuent des achats en ligne. Cela a alimenté une vague d’investissements et des évaluations époustouflantes dans les start-ups technologiques, ainsi qu’une frénésie d’offres publiques initiales très appréciées. Les investisseurs ont évalué Airbnb, la start-up de location de maisons récemment introduite en bourse, à 123 milliards de dollars. Roblox, une start-up de jeux pour enfants, a vu sa valorisation grimper à 45 milliards de dollars lors de son introduction en bourse la semaine dernière.

