Paiements de sécurité sociale 2023 : d’autres chèques d’octobre à venir cette semaine

Vous n’avez toujours pas reçu votre chèque de Sécurité sociale du mois d’octobre ? Ne vous inquiétez pas, cela pourrait venir avec le lot de cette semaine. Étant donné que l’Administration de la sécurité sociale verse ses chèques en plusieurs tours au cours du mois, il est également possible que le vôtre arrive à un autre moment, en fonction de votre date de naissance. De plus, si vous attendez un paiement de revenu supplémentaire de sécurité pour octobre, celui-ci aurait dû arriver le vendredi 29 septembre.

Nous vous aiderons à savoir quand votre paiement de sécurité sociale doit arriver et vous indiquerons comment votre date de paiement est déterminée. Si vous venez tout juste de commencer à percevoir des prestations de sécurité sociale, découvrez les meilleur moment pour commencer à percevoir vos prestations et comment les mettre en pause pour un paiement plus important plus tard.

Quand vais-je recevoir mon chèque de sécurité sociale d’octobre ?

Ici se trouve le Programme d’octobre (PDF) pour savoir quand vous devriez recevoir votre chèque de sécurité sociale et/ou l’argent SSI :

3 octobre : Paiements de sécurité sociale pour les personnes qui ont bénéficié de la sécurité sociale avant mai 1997.

Paiements de sécurité sociale pour les personnes qui ont bénéficié de la sécurité sociale avant mai 1997. Octobre . 11 : Paiements de sécurité sociale pour les personnes dont l’anniversaire tombe entre le premier et le 10 d’un mois donné.

: Paiements de sécurité sociale pour les personnes dont l’anniversaire tombe entre le premier et le 10 d’un mois donné. Octobre . 18 : Paiements de sécurité sociale pour les personnes dont l’anniversaire tombe entre le 11 et le 20 d’un mois donné.

Paiements de sécurité sociale pour les personnes dont l’anniversaire tombe entre le 11 et le 20 d’un mois donné. Octobre. 25: Paiements de sécurité sociale pour les personnes dont l’anniversaire tombe entre le 21 et le 31 d’un mois donné.

Comment sont déterminées les dates de versement de la Sécurité Sociale ?

L’Administration de la sécurité sociale envoie généralement les paiements les deuxième, troisième et quatrième mercredis de chaque mois. Le jour où vous recevez votre chèque dépend de votre date de naissance.

Si votre anniversaire tombe entre le premier et le 10 du mois, votre paiement sera envoyé le deuxième mercredi du mois.

Si votre anniversaire tombe entre le 11 et le 20 du mois, votre paiement sera envoyé le troisième mercredi du mois.

Si votre anniversaire tombe entre le 21 et le 31 du mois, votre paiement sera envoyé le quatrième mercredi du mois.

Les paiements pour les bénéficiaires du SSI arrivent généralement le premier de chaque mois, à quelques exceptions près que nous aborderons ci-dessous.

Que se passe-t-il si je reçois à la fois la sécurité sociale et le SSI ?

Si vous avez perçu des prestations de sécurité sociale avant mai 1997, ou si vous bénéficiez à la fois de la sécurité sociale et du SSI, l’échéancier de paiement est différent. Au lieu de recevoir vos paiements un mercredi, vous recevrez votre paiement de sécurité sociale le troisième jour de chaque mois et votre SSI le premier jour de chaque mois.

Toutefois, ces dates de versement changent si le premier ou le troisième jour du mois tombe un week-end ou un jour férié. Par exemple, le 1er juillet tombant un samedi cette année, les bénéficiaires du SSI ont reçu leurs paiements de juillet un jour plus tôt, le 30 juin, et leurs paiements de sécurité sociale auraient dû arriver le 3 juillet.

Que faire si je ne reçois pas mon chèque à la date prévue ?

Si votre chèque n’arrive pas à la date indiquée ci-dessus en raison de votre date de naissance ou d’autres circonstances, la Social Security Administration vous demande d’attendre trois jours postaux supplémentaires avant de vous contacter.

Si vous ne l’avez toujours pas reçu, vous pouvez parler avec un représentant au 800-772-1213. (Le Remarques SSA que les temps d’attente sont plus courts du mercredi au vendredi et entre 16 h et 19 h les après-midi de semaine.)

Vous pouvez également accéder vos prestations de sécurité sociale en ligne.

Cet article est mis à jour mensuellement à mesure que les dates de paiement changent.