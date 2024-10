Paiements de l’industrie courants pour les médecins évaluateurs des principales revues

Plus de la moitié des médecins évaluateurs américains des revues médicales les plus influentes reçoivent des paiements de l’industrie, selon une lettre de recherche publiée en ligne le 10 octobre dans le Journal de l’Association médicale américaine.

David-Dan Nguyen, MPH, de l’Université de Toronto, et ses collègues ont caractérisé les paiements effectués par les fabricants de médicaments et de dispositifs médicaux aux pairs évaluateurs américains des principales revues médicales. L’analyse a porté sur 1 962 médecins évaluateurs basés aux États-Unis (2020 à 2022) pour Le BMJ, JAMA, La Lancetteet le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre.

Les chercheurs ont constaté que 58,9 pour cent des évaluateurs identifiés ont reçu au moins un paiement de l’industrie, y compris des paiements généraux (54,0 pour cent) et des paiements pour la recherche (31,8 pour cent). Dans l’ensemble, les évaluateurs ont reçu 1,06 milliard de dollars en paiements de l’industrie au cours de la période d’étude, dont 1,00 milliard de dollars (94,0 %) à des particuliers ou à leurs institutions et 64,18 millions de dollars (6,0 %) en paiements généraux. Les honoraires de consultation représentaient 34,31 millions de dollars et les rémunérations pour discours non liées aux programmes de formation médicale continue représentaient 11,80 millions de dollars. Parmi les évaluateurs recevant de tels paiements, le paiement général médian était de 7 614 $ et le paiement médian pour la recherche était de 153 173 $. Il y avait des différences de rémunération significatives selon le sexe et la spécialité.

« Des recherches supplémentaires et de la transparence concernant les paiements de l’industrie dans le processus d’examen par les pairs sont nécessaires », écrivent les auteurs.

Un auteur a révélé des liens avec l’industrie biopharmaceutique.

