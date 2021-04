L’Internal Revenue Service a envoyé des chèques de secours COVID-19 à près de 2 millions d’Américains supplémentaires lors de la cinquième série de paiements effectués dans le cadre du plan de sauvetage américain du président Joe Biden, a annoncé l’agence mercredi.

Il comprenait également des paiements «majorés» pour ceux qui sont admissibles à plus d’argent maintenant que leurs déclarations de revenus 2020 ont été traitées.

Cela porte le total des paiements décaissés au titre de la troisième série de contrôles de relance pendant la pandémie de coronavirus à environ 159 millions, d’une valeur de plus de 376 milliards de dollars depuis que ces contrôles ont commencé à être déployés auprès des Américains par lots à partir de la mi-mars.

Les paiements, qui totalisent jusqu’à 1 400 $ par personne, ont été distribués principalement sous forme de dépôts directs et de chèques papier. Dans l’ensemble, le cinquième lot de paiements contenait près de 1,2 million de paiements par dépôt direct, totalisant un peu moins de 2 milliards de dollars. Il comprenait également près de 800 000 chèques papier, d’une valeur de plus de 1,4 milliard de dollars.

Le cinquième lot de paiements a commencé le traitement le vendredi 9 avril, avec une date de paiement officielle du 14 avril, certaines personnes recevant des paiements directs sur leurs comptes plus tôt en tant que dépôts provisoires ou en attente, selon l’IRS.

L’IRS distribue plus de paiements « majorés »

Le cinquième lot de paiements comprenait plus de 700 000 paiements «majorés» pour les personnes qui avaient droit à plus d’argent une fois leurs déclarations de revenus 2020 traitées. Ce sont des contribuables ou des ménages qui ne se sont pas qualifiés pour un troisième chèque de relance en fonction de leur revenu de 2019 ou qui ont reçu moins que ce qu’ils devaient.

Si votre revenu a chuté l’année dernière et que vous avez gagné beaucoup moins d’argent que ce qui était indiqué dans votre déclaration de revenus de 2019, vous pourriez avoir droit à un autre chèque. Ceux qui ont un enfant ou qui ont ajouté une personne à charge pourraient également avoir droit à plus d’argent si cela ne figurait pas dans leur déclaration de 2019, mais figure désormais dans leur déclaration de 2020.

Quand les paiements «majorés» arriveront-ils?

De plus, près de 850 000 paiements ont été émis à des personnes qui ont récemment produit des déclarations de revenus parce que le gouvernement ne les avait pas auparavant.

Les paiements pour ce groupe et les paiements «majorés» se poursuivront sur une base hebdomadaire à l’avenir, a déclaré l’IRS, alors que l’agence continue de traiter les déclarations de revenus à partir de 2020 et 2019.

Si vous avez reçu votre paiement de stimulation par dépôt direct, c’est probablement ainsi que vous obtiendrez l’argent «majoré». Si l’IRS n’a pas vos informations, vous pouvez recevoir un chèque papier à la place, disent les experts fiscaux.

Certains bénéficiaires d’AV commencent à recevoir des chèques

À la suite de retards, plus de 320000 paiements du cinquième lot sont allés à des bénéficiaires du ministère des Anciens Combattants qui reçoivent des paiements d’indemnisation et de pension de retraite, mais qui ne produisent normalement pas de déclaration de revenus et qui n’ont pas utilisé l’outil des non-déclarants l’année dernière, selon le IRS.

72000 autres paiements ont été versés aux bénéficiaires de la sécurité sociale qui n’ont pas produit de déclaration de revenus 2020 ou 2019 et n’ont pas utilisé l’outil des non-déclarants l’année dernière, a déclaré l’agence.

Plus de 95% de tous les bénéficiaires de la sécurité sociale ont été payés par voie électronique au cours de cette ronde de paiements, contre 70% au premier tour et 72% au deuxième tour, a ajouté l’IRS.

Comment vérifier l’état de mon paiement?

Obtenez des mises à jour sur l’état de votre prochain paiement de relance en utilisant l’outil IRS «Get My Payment». Pour l’utiliser, entrez votre numéro de sécurité sociale complet ou votre numéro d’identification fiscale, votre date de naissance, votre adresse postale et votre code postal.

Pour ceux qui sont éligibles, l’outil affichera un «Statut de paiement» du moment où le paiement a été émis et la date de paiement pour le dépôt direct ou le courrier, selon les questions fréquemment posées de l’IRS.

Les paiements s’élèvent à 1 400 $ pour une personne seule ou à 2 800 $ pour un couple marié faisant une déclaration conjointe, plus 1 400 $ de plus pour chaque enfant à charge. Les personnes qui gagnent jusqu’à 75 000 $ reçoivent la totalité des paiements, tout comme les couples mariés dont le revenu peut atteindre 150 000 $.

Les paiements diminuent pour les revenus supérieurs à ces seuils, passant progressivement au-dessus de 80 000 $ pour les particuliers et de 160 000 $ pour les couples mariés.