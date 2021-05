Paiements anticipés mensuels pour commencer à arriver le 15 juillet

WASHINGTON – Des millions d’Américains avec enfants verront plus d’argent sur leurs comptes bancaires à partir de juillet.

Le Département du Trésor et l’Internal Revenue Service commenceront à envoyer des acomptes mensuels de 250 $ ou 300 $ aux familles à revenu faible ou moyen dans le cadre du crédit d’impôt pour enfants nouvellement élargi à partir du 15 juillet.

Les paiements se poursuivront sur une base mensuelle jusqu’en décembre et la plupart des familles éligibles les recevront par dépôt direct, ont déclaré dimanche des hauts responsables de l’administration. Les familles qui n’ont pas de dépôt direct recevront le paiement sous forme de chèque papier ou de carte de débit.

Les paiements mensuels anticipés au titre du crédit d’impôt pour enfants sont le résultat du plan de sauvetage américain du président Joe Biden, un programme de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars que le Congrès a adopté en mars. La loi a prolongé le crédit d’impôt, augmenté le montant que les familles éligibles pouvaient recevoir et prévu que la moitié de l’argent devait être mise à disposition par versements mensuels jusqu’en décembre.

En vertu de la nouvelle loi, les familles qui demandent le crédit recevront jusqu’à 3 000 $ par enfant admissible de 6 à 17 ans ou 3 600 $ pour chaque enfant de moins de 6 ans. Auparavant, le crédit d’impôt pouvait atteindre 2 000 $ par enfant admissible de moins de 17 ans.

Le crédit commencera à disparaître pour les personnes qui gagnent plus de 75 000 dollars par an, 112 500 dollars pour les chefs de famille ou 150 000 dollars pour les personnes mariées et déposant une demande conjointe.

Avant l’American Rescue Plan, les familles éligibles au crédit devaient attendre avant de le réclamer lorsqu’elles déposaient leurs déclarations de revenus.

Mais la nouvelle loi permet de payer la moitié de l’argent par versements mensuels anticipés. Les familles admissibles recevront un paiement allant jusqu’à 300 $ par mois pour chaque enfant de moins de 6 ans et jusqu’à 250 $ par mois pour chaque enfant âgé de 6 ans et plus.

Environ 39 millions de ménages, couvrant 88% des enfants aux États-Unis, recevront les paiements mensuels. Les paiements seront calculés en fonction des déclarations de revenus 2020 d’un contribuable admissible. Si ces déclarations n’ont pas encore été produites ou traitées, les déclarations de revenus de 2019 seront utilisées pour déterminer l’admissibilité et le paiement.

Les paiements seront envoyés automatiquement, de sorte que les contribuables éligibles qui ont déjà déclaré leurs impôts n’ont pas besoin de prendre d’autres mesures. Le département du Trésor estime que 80% des familles éligibles recevront les paiements par dépôt direct.

Un portail en ligne sera mis en place afin que les contribuables admissibles qui préfèrent recevoir le crédit lorsqu’ils déposent leurs déclarations de revenus auront la possibilité de se retirer des paiements anticipés. Un autre portail en ligne sera créé afin que les contribuables puissent fournir à l’IRS des informations à jour sur les changements dans leur revenu, leur statut de dépôt ou leur nombre d’enfants éligibles.

Plus de détails sur la façon d’accéder à ces portails seront annoncés plus tard, ont déclaré les hauts responsables de l’administration.

Michael Collins couvre la Maison Blanche. Suivez-le sur Twitter @mcollinsNEWS.

