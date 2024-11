Paiement direct de la sécurité sociale aux retraités aujourd’hui

Alors que novembre est arrivé, des millions de Bénéficiaires de la Sécurité Sociale recevront un nouveau paiement direct sur leurs comptes. Selon le calendrier actuel des versements de la sécurité sociale, les bénéficiaires du programme d’assurance retraite, survivants et invalidité (RSDI) qui ont demandé des prestations avant mai 1997 et les bénéficiaires admissibles au programme de revenu de sécurité supplémentaire (SSI) recevront leurs prestations mensuelles dans un quelques heures. Par conséquent, si vous faites partie de ces bénéficiaires, renseignez-vous sur les paiements à venir, les exigences et les montants des chèques que vous recevrez du SSA.

Un nouveau versement direct à envoyer dans quelques heures pour les allocataires de la Sécurité sociale

Chaque mois, l’Administration de la sécurité sociale doit verser plus de 70 millions de paiements à ses bénéficiaires. Ils ont donc conçu un calendrier de paiement mensuel afin qu’ils puissent connaître les dates de paiement par programme. Sur la base de ce calendrier, les retraités, survivants, personnes handicapées et bénéficiaires du SSI recevront leurs paiements selon les conditions suivantes :

Le premier jour du mois les bénéficiaires du SSI qui remplissent les conditions de revenus et de ressources.

Le troisième jour du mois pour les allocataires du RSDI ayant bénéficié de prestations de sécurité sociale avant mai 1997. Toutefois, le 3 novembre tombant un week-end, le versement sera reporté au 1er novembre.

Le deuxième mercredi les bénéficiaires du RSDI recevront leurs prestations s’ils ont demandé leur première prestation après mai 1997 et sont nés entre le 1er et le 10

Le troisième mercredi les bénéficiaires du RSDI recevront leurs prestations s’ils ont demandé leur première prestation après mai 1997 et sont nés entre le 11 et le 20

Le quatrième mercredi les bénéficiaires du RSDI recevront leurs prestations s’ils ont demandé leur première prestation après mai 1997 et sont nés entre le 21 et le 31

De plus, les bénéficiaires du SSI recevront également un paiement supplémentaire le 29 novembre, le 1er décembre tombant un week-end. N’oubliez pas que si votre Contrôles de sécurité sociale arrivé après la date prévue, attendez au moins trois jours postaux avant de contacter le service client. Aussi, pour plus d’informations sur les montants de vos versements, référez-vous toujours à votre Mon Compte de Sécurité Sociale, où vous pourrez télécharger les relevés financiers et même demander une autre carte de Sécurité Sociale.

Combien d’argent les retraités recevront-ils aujourd’hui ?

Généralement, les retraités reçoivent un paiement moyen de 1 900 $ par mois, mais il existe d’autres montants de paiement disponibles, en fonction des antécédents professionnels du bénéficiaire, des cotisations de sécurité sociale versées au cours des 35 dernières années et de leur montant. âge de la retraite à taux plein (FRA). Pour en savoir plus sur tous les montants de paiement disponibles pour les retraités aux États-Unis, veuillez lire les informations ci-dessous :

Paiements de sécurité sociale Prestations de retraite En moyenne 1 900 $ Autres paiements 62 ans : 2 710 $ 67 ans : 3 822 $ 70 ans : 4 873 $

Il est important de souligner que ces montants de paiement seront disponibles jusqu’à la fin de cette année, mais à partir de janvier, ils évolueront en fonction des ajustement au coût de la vie (COLA) augmentation, qui a récemment été fixée à 2,5%. Même si ce pourcentage n’est pas aussi élevé que la plupart des bénéficiaires l’auraient souhaité, il s’agit néanmoins d’un pourcentage qui augmentera les prestations de sécurité sociale de plus de 70 millions de bénéficiaires. Ci-dessous, vous verrez de combien toutes les prestations mensuelles augmentent en fonction du nouvel ajustement au coût de la vie (COLA) de 2,5 %.

Prestations de retraite Contrôles de sécurité sociale Augmentation de 2,5 % du COLA En moyenne 1 900 $ 1 948 $ 62 ans 2 710 $ 2 778 $ 67 ans 3 822 $ 3 918 $ 70 ans 4 873 $ 4 995 $

Prestations de survivant Contrôles de sécurité sociale Augmentation de 2,5 % du COLA En moyenne 1 505 $ 1 543 $ Individuel 1 773 $ 1 817 $ 2 enfants 3 653 $ 3 744 $

Prestations d’invalidité Contrôles de sécurité sociale Augmentation de 2,5 % du COLA En moyenne 1 537 $ 1 575 $ Destinataires aveugles 2 590 $ 2 655 $ Paiement maximum 3 822 $ 3 918 $