Il est temps d’agir si vous surveillez de près les violations de données de l’application Cash et que vous avez été personnellement touché. Les utilisateurs de l’application de paiement la plus utilisée peuvent désormais enregistrer une réclamation et potentiellement recevoir un retour de plusieurs milliers de dollars.

Bien que CashApp ait nié tout acte répréhensible, le règlement du recours collectif pour violations de données et de sécurité s’élèvera à 15 millions de dollars. Après avoir payé les honoraires d’avocat et les frais administratifs, le reste de l’argent sera distribué aux demandeurs.

En fait, le règlement protège tous les clients qui ont été touchés par 23 août 2018 à 20 août 2024. Si vous avez signalé des problèmes avec Cashapp au cours de cette période, vous pouvez participer au règlement de 15 millions de dollars.

Si vous utilisez Cash App et remarquez que votre compte a été utilisé sans votre consentement ou que des transactions étranges ont eu lieu, vous pouvez déposer une demande d’indemnisation.

Les clients de l’application Cash qui ont subi des retraits frauduleux, des transferts de fonds non autorisés depuis leurs comptes et des erreurs non résolues avec le service clients de Cash Apps peuvent être l’un des demandeurs.

Après les comparutions devant le tribunal, la société CashApp a promis de renforcer ses protocoles de sécurité des données dans le cadre des clauses de règlement.

Comment rejoindre le règlement Cash App

Si vous souhaitez faire partie du règlement contre Cash App, vous devez déposer une réclamation. En plus de prouver que vous étiez un utilisateur actif de l’application financière pendant cette période, vous devrez montrer la preuve d’avoir rencontré des problèmes avec l’application Cash.

Par exemple, e-mails envoyé à Cash App pour prouver que vous avez signalé le problème, rapports de police que vous avez rempli lorsque vous avez détecté un accès non autorisé à votre compte, et rapports soumis à votre institution financière, comme la Federal Trade Commission (FTC).

Il sera facile de recevoir une indemnisation complète si vous présentez des preuves solides que vous rencontrez des problèmes financiers et émotionnels dus au vol de données de Cash App. De plus, le site Web indique que les clients peuvent déposer des réclamations pour jusqu’à trois heures de temps manqué (au coût de 25 $ l’heure).

Si vous pensez être éligible, ne manquez pas l’occasion de déposer une réclamation et de recevoir jusqu’à 2 500 $ pour vos pertes. Visitez le site Web de règlement aujourd’hui pour commencer avant le 18 novembre 2024 date limite.

Il vous suffit de suivre l’étape indiquée. Mais ne tardez pas : le portail de réclamation du site fermera définitivement ses portes le 18 novembre 2024 à 22 h 59 min 59 s, heure du Pacifique.

Si vous préférez, vous pouvez également déposer la réclamation en courrier ordinaire. Cependant, tous les formulaires et documents remplis doivent être oblitérés par 18 novembre 2024. Toute cette documentation doit être envoyée à :

Règlement en espèces

À l’attention : Soumissions du formulaire de réclamation

1650, rue Arch, bureau 2210

Philadelphie, PA 19103

Vous devrez envoyer le formulaire complété (téléchargé et imprimé sur le site officiel du règlement). Et joignez tout autre document prouvant que vous avez traité la violation et l’activité frauduleuse sur votre compte Cash App.

Les formulaires de réclamation peuvent également être obtenus en écrivant à l’adresse susmentionnée ou en téléphonant au 1-866-615-9740.

Que se passe-t-il si je ne veux pas faire partie du règlement ?

Vous pouvez également déposer un demande d’exclusion avant le 1er novembre 2024, si vous préférez poursuivre Cashapp seul en justice. Toutefois, vous ne pourrez pas adhérer ultérieurement au présent règlement.

Selon le site Internet du règlement, l’audience finale aura lieu le 16 décembre 2024 par téléconférence. Une fois que toutes les réclamations des utilisateurs auront été soumises et traitées, les paiements commenceront bientôt.

Tant que votre réclamation a été soumise avant la date limite, vous pourriez être payé début 2025. Agissez maintenant et soumettez votre réclamation pour être inclus dans ce recours collectif si Cashapp vous dérange mentalement depuis la dernière violation de données.